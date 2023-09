Niektoré čerpacie stanice v Poľsku zavádzajú limit na množstvo pohonných hmôt, ktoré môžu motoristi natankovať, píše denník Rzeczpospolita. V dôsledku cenovej politiky štátneho petrochemického gigantu Orlen, ktorý má najsilnejšiu pozíciu na trhu, sa prestáva vyplácať dovážať ropu zo zahraničia a nízke ceny lákajú zákazníkov zo susedných krajín. Poľské médiá a analytici dávajú situáciu do súvislosti s októbrovými parlamentnými voľbami, v ktorých sa národno-konzervatívna strana Právo a spravodlivosť uchádza o bezprecedentné tretie funkčné obdobie pri moci.

Gazeta Wyborcza napísala, že od začiatku septembra Orlen, ktorý má asi 65-percentný podiel na poľskom veľkoobchodnom trhu, znížil veľkoobchodné ceny benzínu pätnásťkrát a približne toľkokrát aj cenu nafty. Zníženie cien sa zvyčajne hneď v ten istý deň prejavilo na cenách na čerpacích staniciach. Podobne sa správala aj spoločnosť Aramco Fuels, ktorá spoločne s Orlenom patrí k hlavným dodávateľom väčšiny zahraničných koncernov vlastniacich čerpacie stanice v Poľsku.

Zlacňovanie nemá opodstatnenie

„Problém je v tom, že Orlenom vedené zlacňovanie pohonných hmôt nemá ekonomické opodstatnenie," napísala Gazeta Wyborcza. Na svetových trhoch ceny ropy v uplynulých týždňoch rástli, ale poľskí analytici upozornili, že motoristi v Poľsku tankujú za ceny, ktoré boli bežné vlani v zime pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Zároveň v posledných týždňoch oslaboval zlotý voči doláru.

Koncom minulého týždňa liter benzínu stál v Poľsku priemerne 6,07 zlotého (1,32 eura), nafty 6,09 zlotého. Na začiatku septembra firmy obchodujúce s naftou upozorňovali, že jej dovoz do Poľska sa prestáva vyplácať, pretože veľkoobchodné ceny tohto paliva sú v Európe vyššie ako vo veľkoobchodných cenníkoch Orlenu. Odvtedy sa situácia podľa denníka Gazeta Wyborcza ešte zhoršila.

Orlen využíva strategické zásoby

V tejto situácii niektoré čerpacie stanice zavádzajú limity pri predaji pohonných hmôt. Rzeczpospolita uvádza, že vo Vroclavi sa na čerpacích staniciach Shell objavilo oznámenie, že si motoristi jednorazovo môžu natankovať sto litrov nafty. Podobné je to aj vo Varšave. Začiatkom septembra portál money.pl napísal, že hoci to Orlen popiera, malo viacero firiem problém u neho nakúpiť pohonné hmoty. Teraz analytici podľa denníka Rzeczpospolita upozorňujú, že Orlen dokonca využíva strategické zásoby, ktoré majú Poľsku poslúžiť v prípade krízovej situácie.

Rzeczpospolita očakáva, že nízke ceny zostanú na čerpacích staniciach do volieb, ak si trh nevynúti ich zvýšenie skôr. Poliaci pôjdu voliť 15. októbra. „Súčasná cena za liter, to je naozaj dobrá cena. V zahraničí je výrazne vyššia. Keď berieme do úvahy, ako vystrelili ceny ropy, aj ako vzrástol kurz dolára voči zlotému, predpokladám, že o chvíľku bude v Poľsku výrazne drahšie. Nejaké nápady?" zhrnul situáciu na sociálnej sieti X ekonóm Tomas Wyluda.