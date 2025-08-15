Ruský prezident Vladimir Putin by mal počas aljašského rokovania s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom súhlasiť s prímerím na Ukrajine, vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz.

„Cieľom musí byť samit, na ktorom sa zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,“ uviedol Merz s tým, že Trump „môže urobiť významný krok smerom k mieru,“ na ktorom sa „strany musia dohodnúť“.

Šéf Bieleho domu vyhlásil, že Putin sa podľa neho na Aljaške bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine. Cieľom je takisto naplánovať druhé stretnutie, ktorého by sa zúčastnil aj ukrajinský prezident.

Moskva ale varovala, že predpovedať výsledok samitu na Aljaške by bolo veľkou chybou.

