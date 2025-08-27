Na Slovensku pribúda mladých ľudí, ktorí uprednostňujú flexibilitu pred tradičným zamestnaním a volia prácu na voľnej nohe. Najčastejšie ide o formy, ktoré právne zastrešuje živnosť alebo autorské zmluvy, čo so sebou prináša slobodu a nezávislosť, ale zároveň väčšiu zodpovednosť.
Ján Vajcík zo Slovenskej komory daňových poradcov pripomína, že „pri voľbe formy zárobkovej činnosti je kľúčové pamätať na princíp, že obsah má prednosť pred formou“. Najskôr si treba vyhodnotiť, či ide o sústavné podnikanie alebo jednorazovú prácu, až potom riešiť administratívne či daňové otázky.
Autorská zmluva je podľa odborníka výhodná najmä pre kreatívne profesie, ako sú copywriteri, grafici či programátori, pretože prináša jednoduchšiu administratívu a často aj výhodu, že daň z príjmu zráža priamo objednávateľ. Nevzniká ale povinnosť platiť odvody, čo znamená, že autor nemá nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne.
Naopak, živnosť je vhodnejšia pri dlhodobejších projektoch a pravidelných službách. Hoci prináša povinnosť platiť zdravotné aj sociálne odvody, otvára dvere k dôchodku, nemocenskej či materskej.
Rozhodujúce je, aby právna forma zodpovedala realite vykonávanej činnosti. „Ak by zmluva slúžila iba na obchádzanie zákona, správca dane na ňu nemusí vôbec prihliadať,“ upozorňuje Vajcík, ktorý pred založením živnosti alebo podpisom zmluvy odporúča poradiť sa s odborníkom. Nesprávny právny rámec totiž môže znamenať nielen vyššie daňové riziko, ale aj stratu sociálnych benefitov.