Nútené fiktívne živnosti namiesto riadneho zamestnania predstavujú podľa odborníkov vážny problém slovenského trhu práce. Poradenská skupina Highgate upozorňuje, že spoločnosti ani jednotlivci by nemali podceňovať právne a daňové riziká takéhoto konania.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už skôr predstavilo plán viacerých legislatívnych zmien, ktorých cieľom je obmedziť zneužívanie systému. Opatrenia sa majú týkať fiktívnych živností, aby zamestnanci nemali podnikateľskú licenciu iba pre obchádzanie odvodových povinností. Takzvaný švarc systém je v legislatíve definovaný ako nelegálna forma zamestnávania, pri ktorej je uzatvorená zmluva s podnikateľom, hoci fakticky ide o závislú prácu patriacu do pracovného pomeru.
Švarc systém má tri významné riziká. Prvým je spätné zdanenie a sankcie, pretože firmy aj jednotlivci môžu čeliť kontrolám a dodatočnému domeraniu daní a odvodov. Druhým je nedostatočné sociálne zabezpečenie, keď fiktívny podnikateľ prichádza o nároky na materskú, nemocenské či primeraný dôchodok. Tretím rizikom je neistota pri súdnych sporoch, keď súdy posudzujú skutočný obsah pracovného vzťahu, nie iba formu zmluvy.
Highgate odporúča firmám aj živnostníkom pravidelne revidovať právne vzťahy a analyzovať indikátory závislej činnosti, ako pracovný čas, miesto výkonu práce či kontrola pracovných úloh.
V mnohých prípadoch ale nejde o úmyselné obchádzanie pravidiel, iba o nejasnosti vo výklade alebo aplikácii predpisov.