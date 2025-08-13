Nové generácie menia pravidlá pracovného trhu. Okrem platu ich zaujíma, či budú mať zmysluplné zamestnanie alebo férový prístup. Kým mileniáli chcú istoty, pretože majú hypotéky a nesú zodpovednosť za rodinu, generácia Z hľadá hlbší zmysel a priestor na kariérny rast. Od zamestnávateľa zároveň očakáva transparentnosť, flexibilitu a reálnu spoločenskú zodpovednosť. Očakávania ešte ďalej posunie generácia Alpha, ktorá začne vstupovať na trh práce okolo roku 2030.

„Generácia Alpha prinesie nové očakávania a výzvy. Bude pre ňu typické hľadanie zmyslu a pridanej hodnoty v tom, čo robí. Mnohí budú pracovať súbežne pre viacerých zamestnávateľov a dĺžka pôsobenia v jednej firme sa môže dramaticky skrátiť. Stabilita nebude motivátorom, dôležitá bude pestrosť, výzvy a možnosť neustáleho rozvoja,“ spresnila generálna riaditeľka Talent Solutions Ivana Heretik Vačoková.

Problémom na Slovensku naďalej je, že niektoré skupiny pracovníkov nemajú rovnaké podmienky ako ostatní. Ide o ženy s nižším zárobkom ako muži, ľudí po rodičovskej dovolenke či zraniteľné skupiny odsunuté na okraj pracovného trhu. Rodičia pritom po návrate do práce prinášajú nové zručnosti, odolnosť a perspektívu. Napriek tomu čelia bariéram, ako je strata profesijných kontaktov, sebavedomia a istoty, či ich trh práce vôbec chce. Odborníci sa zhodujú, že podceňovanie týchto zamestnancov je ekonomicky nezmyselné, preto firmy, ktoré to pochopia, získajú konkurenčnú výhodu.

