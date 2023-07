Mladá generácia viac inklinuje k digitálnym službám. Ako informuje Národná banka Slovenska, finančné inštitúcie sa snažia čoraz viac priblížiť práve mladej generácii a jej potrebám. Poskytujú mladým výhody, ako účet zdarma či zľavy vo vybraných obchodoch. V ponuke bánk dominujú elektronické služby, mobilné platby, okamžité platby, zasielanie peňazí cez telefónne číslo a iné rýchle, no zároveň udržateľné riešenia. Budúcnosť našej planéty je totiž podľa národnej banky tiež jedným z trendov mladej generácie. Modernými prvkami sú aj virtuálni poradcovia, chatboti a živí i virtuálni influenceri.

Mladí chcú všetko hneď a zadarmo. A ak už to zadarmo nejde, aspoň na splátky alebo platiť až neskôr. Preto niet divu, že sa už aj na Slovensku objavuje služba rýchlych nákupov formou odloženého splácania. Toto riešenie je podľa národnej banky otvorené aj tým, ktorí nemajú finančnú históriu. Na druhej strane môže viesť podľa NBS k nekontrolovanému míňaniu, dokonca až k preúverovaniu, a to najmä vtedy, ak si spotrebiteľ nakúpi viac, ako má možnosť splácať.

Mladí ľudia sú šikovní v digitálnych zručnostiach. Dokonca vedia pri kúpe tovarov porovnávať jednotlivé produkty podľa rôznych kritérií. No pokiaľ ide o finančnú gramotnosť, tu teória za praxou zaostáva. „Žiaci síce dokážu vyriešiť aj náročný matematický príklad, no nedokážu si ho preniesť do reálneho života,“ konštatuje Marek Sokol zo spoločnosti Universal maklérsky dom. Ďalším vážnym problémom podľa neho je, že mladí žijú pre uspokojenie len súčasných potrieb.

Hoci dnešná doba pokročila z pohľadu digitalizácie, a najmä mladí ľudia sa zväčša dokážu ľahko orientovať a porovnávať si rôzne ponuky a ich vlastnosti, v prípade finančnej gramotnosti je to iné. „Napríklad to možno badať pri myslení na svoj dôchodok, resp. na obdobie niekoľkých rokov dopredu,“ vysvetľuje Sokol. Sem patrí aj vytvorenie si finančnej rezervy na nepredvídateľné náklady, či odkladanie si na dofinancovanie vlastnej časti k hypotéke za účelom kúpy nehnuteľnosti. Takéto záležitosti prevažne mladšia generácia odkladá podľa odborníka na neskôr, aby si teraz uspokojila skôr súčasnú spotrebu.