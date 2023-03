Americká spoločnosť Microsoft ponúkla ústupky, aby získala súhlas s prevzatím spoločnosti Acitivison Blizzard, výrobcu hier Call of Duty či Candy Crush. Ukazuje to aktualizovaná dokumentácia Európskej komisie, ktorá funguje zároveň ako únijný protimonopolný úrad. EK v súlade so svojou politikou neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti. Teraz si vyžiada spätnú väzbu od konkurentov a od zákazníkov, potom prijme konečné rozhodnutie. To by malo padnúť do 22. mája.

V posledných týždňoch spoločnosť Microsoft podpísala zmluvy s tromi spoločnosťami, ktoré chcú hru Call of Duty uviesť na svoje platformy.

„Stojíme si za našim sľubom priniesť Call of Duty viacerým hráčom na viacerých prístrojoch. Uzavreli som zmluvy o uvedení hry na konzole Nintendo a s cloudovými službami pre streamovanie hier firiem Nvidia, Boosteroid a Ubitus,“ povedal hovorca Microsoftu.

Podľa zdrojov agentúry Reuters je pravdepodobné, že Microsoft vďaka týmto licenčným zmluvám a ďalším opatreniam získa od EÚ s akvizíciou súhlas. V Európe skúma spojenie aj britský protimonopolný úrad, no tam zatiaľ nie je isté, či ho povolí.

Microsoft oznámil, že kúpi za 68,7 miliardy dolárov vývojára hier a vydavateľa interaktívneho zábavného obsahu Activision Blizzard vlani v januári. Akvizícia, ktorá je najväčším prevzatím v technologickom sektore, má urýchliť rast hernej divízie Microsoftu. Po dokončení transakcie bude Microsoft treťou najväčšou hernou firmou na svete podľa výšky tržieb za spoločnosťami Tencent a Sony. Práve Sony je veľkým kritikom transakcie.