Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa stretla s predstaviteľmi nemeckej vlády, aby sa pokúsila zlomiť ich snahy o zablokovanie prijatia nového zákona, ktorý by po roku 2035 zakázal predaj nových áut a dodávok vypúšťajúcich do ovzdušia emisie oxidu uhličitého (CO2), informuje portál Politico.

Von der Leyenovej sa síce s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a niekoľkými ministrami nepodarilo dohodnúť, no získala si od nich aspoň záruku toho, že v rokovaniach budú pokračovať.

„Vedieme spolu konštruktívny dialóg,“ zhodnotila stretnutie von der Leyenová. Pokiaľ ide o vyriešenie spornej otázky, tak si všetci zúčastnení veria, podotkol Scholz. Patová situácia však aj naďalej pretrváva.

Liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá je najmenšou stranou Scholzovej vládnej koalície, zablokovali konečné prijatie opatrenia pre rok 2035. Snažia sa tým vynútiť si v rámci neho výnimku pre vozidlá poháňané e-palivom – syntetickou alternatívou k benzínu.

Podľa nich by totiž výrobcom automobilov aj naďalej umožňovala vyrábať autá so spaľovacím motorom a nenútila by ich prejsť výlučne na výrobu batérií či áut s vodíkovým pohonom.

Nemecku sa v rámci svojej snahy podarilo získať podporu Talianska, Poľska a Bulharska, pričom odpor týchto štyroch krajín stačí na to, aby došlo k zablokovaniu prijatia nového zákona.

Švédske predsedníctvo Rady EÚ v piatok pre spor s Nemeckom odložilo konečné hlasovanie ministrov EÚ, ktoré sa malo uskutočniť v utorok.

Von der Leyenová plne podporila princíp technologickej otvorenosti, no dodala, že spor nemôže zmariť klimatické ciele EÚ. Rokovania podľa nej zatiaľ prebiehali veľmi dobre a boli konštruktívnej povahy. Riešenia však treba nájsť rýchlo, aby mal automobilový priemysel čas naplánovať si postupné vyradenie spaľovacích motorov, dodala predsedníčka.