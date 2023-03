Európska komisia sa snaží zachrániť plán EÚ zakázať v bloku od roku 2035 predaj áut so spaľovacím motorom. Nemecko a Taliansko totiž avizovali, že prijatie dohody zablokujú, píše agentúra Bloomberg.

V rámci jedného z možných kompromisov si chce Berlín od Európskej komisie získať záruky, že sa na pravidlá pre e-palivá bude vzťahovať výnimka. Nemecký minister dopravy Volker Wissing sa preto stretol s eurokomisárom pre klímu Fransom Timmermansom, aby sa spolu o tomto návrhu ešte pred hlasovaním ministrov porozprávali.

Dohoda, o ktorej budú únijní ministri hlasovať v utorok 7. marca, by znížila povolenú úroveň emisií výfukových plynov od roku 2035 na nulu. Tým by v podstate od toho roku zakázala registráciou nových vozidiel so spaľovacími motormi. Wissing novinárom priblížil, že Nemecko s dohodou bude súhlasiť iba vtedy, keď Komisia príde s návrhom, ako bude po tomto dátume možné aj naďalej registrovať vozidlá so spaľovacím motorom na e-palivo.

Európsku komisiu frustruje, že Berlín začal namietať v tak pokročilom štádiu schvaľovacieho procesu, a to najmä preto, že krajina so stanoviskom Rady ešte v júni 2022 súhlasila. Následne sa Nemecko v októbri toho istého roka spolu s ostatnými krajinami EÚ dohodlo s Európskym parlamentom na znení konečnej dohody. Je preto veľmi nezvyčajné, aby sa štát o zablokovanie pokúšal po ukončení trialógov.

Komisia vníma odpor Talianska ako tvrdohlavosť, no v prípade Nemecka dúfa, že ho dokáže presvedčiť, aby dohodu podporilo, ak navrhne výnimku pre e-palivá ešte pred plánovanou revíziou v roku 2026.

Aj napriek podpore Nemecka panujú v bloku pochybnosti, či alternatívne palivá naozaj dokážu prispieť k znižovaniu emisií z cestnej dopravy, pretože ich je v súčasnosti veľmi málo a sú výrazne drahšie než nafta či benzín.

Zdá sa však, že niektorí členovia nemeckého kabinetu sú pripravení ustúpiť. „Verím, že Nemecko by sa na európskej úrovni malo chovať zodpovedne,“ povedala v rozhovore pre rádio ADR nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová. Podľa nej je potrebné nájsť riešenie, ktoré by následne v roku 2035 nadobudlo účinnosť.

„Každý, kto to s klimaticky neutrálnou mobilitou myslí vážne, si musí nechať otvorené všetky možnosti a takisto ich aj využiť,“ argumentoval nemecký minister dopravy Wissing v rádiu ADR. „Nerozumiem tomuto boju proti autu a tomu, prečo chcú ľudia zakázať niektoré technológie,“ dodal minister na záver.