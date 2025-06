Kanadský obchodný deficit v apríli prevýšil sedem miliárd kanadských dolárov, čo predstavuje najvyšší schodok v histórii krajiny. Podpísali sa pod to najmä americké dovozné clá. Čiastočne ale export ovplyvnili aj nižšie ceny ropy a posilnenie kurzu kanadského dolára.

Obchodná politika americkej administratívy spôsobila výrazný pokles vývozu kanadských produktov do Spojených štátov. Export do USA klesol o 15,7 percenta, pričom išlo o pokles už tretí mesiac za sebou. Od januára, v ktorom vývoz do susednej krajiny dosiahol tohtoročné maximum, klesol kanadský export na americký trh o viac než 26 percent. USA sú pritom pre Ottawu kľúčovým trhom, ktorý sa vlani na celkovom objeme kanadského vývozu podieľal 76 percentami.

Export klesol v apríli o 10,8 percenta na 60,4 miliardy kanadských dolárov – najmenej za takmer dva roky. Rozsahom ide o najprudší percentuálny pokles za posledných päť rokov.

„Takmer 11-percentný pokles exportu za mesiac naznačuje vážne problémy, ktorým čelia kanadskí exportéri,“ povedal ekonóm z Export Development Canada Ross Prusakowski. Nepriaznivá situácia bude vzhľadom na americké clá ďalej pretrvávať.

Kanadský vývoz do ostatných krajín sveta vzrástol o 2,9 percenta, čo podľa Prusakowského síce nie je veľa, ale ide o pozitívum, pretože Kanada sa snaží nájsť nové odbytiská.