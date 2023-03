Kevin Systrom sa vraj pokojne staví, že technologický posun a nespokojnosť so súčasnou ponukou sú vstupnou bránou pre jeho novú aplikáciu Artifact, píše agentúra Bloomberg.

Keď Systrom spolu s Mikeom Kriegerom vytvoril apku, z ktorej sa neskôr vykľul Instagram, tak sa im podarilo zviesť presne na takomto istom technologickom posune. Uvedenie iPhoneov na trh viedlo k vzostupu fotografovania pomocou smartfónov, a tak prišla dvojica vývojárov s aplikáciou, ktorá zadarmo ponúkala filtre na úpravu týchto snímok. Instagram sa integráciou funkcií typických pre sociálne siete čoskoro stal jedným z najúspešnejších produktov všetkých čias.

„Mnoho ľudí považovalo Instagram v prvom rade za aplikáciu s filtrami a až v druhom rade za sociálnu sieť,“ vysvetľuje Systrom. Je mu vraj úplne jasné, že „najlepšie sociálne siete začínajú ako pomocné apky ponúkajúce určitú funkciu a až časom sa z nich stanú sociálne siete“.

Systrom a Krieger teraz opäť spojili sily, aby spolu vytvorili niečo nové – aplikáciu na prezeranie správ s názvom Artifact – a pokiaľ možno zopakovali úspech Instagramu.

Ambiciózne ciele

Apka Artifact je založená na rovnakej myšlienke ako Instagram. Systrom s Kriegerom k nej v prvom rade budú pristupovať ako k pomocnej apke. Jej podstatou bude rolovacia nástenka s článkami na mieru ušitými vkusu jednotlivých používateľov. Tí budú na začiatku do aplikácie musieť zadať aspoň desať rôznych kategórií správ, ktoré ich zaujímajú (americká politika, vesmír, technológie atď.).

Apka následne pomocou algoritmu odsleduje správanie používateľa a určí, aké články mu bude ukazovať. V priebehu dvoch týždňov bude čitateľ musieť kliknúť aspoň na 25 rôznych článkov, aby bola apka schopná svoju ponuku článkov ešte lepšie prispôsobiť vkusu používateľa.

Artifact bude časom obsahovať aj funkcie typické pre sociálne siete, vďaka čomu budú ľudia môcť medzi sebou diskutovať o tom, čo si prečítali. „Dúfame, že apka prerastie do sociálnej siete, ak to bude ten smer, ktorým sa rozhodneme uberať,“ želá si Systrom.

Technologický posun na obzore

Nedávne pokroky v softvéroch využívajúcich umelú inteligenciu (AI) dramaticky zlepšili spôsob, akým počítače dokážu textu porozumieť či ho vytvárať. Pre aplikácie, akou je Artifact, by tak mohli byť veľmi užitočné.

Súčasný úsvit takzvaných nástrojov generatívnej AI mnohých presvedčil, že svet je na prahu technologického posunu. Podľa Systroma spôsobí vlnu nových startupov a situáciu prirovnáva k tomu, keď na trh prišiel iPhone a vydláždil cestu ekonomike mobilných aplikácií.

„Závažný technologický posun zvykne otvárať dvere,“ konštatuje Systrom.

Apka Artifact by mala technológie AI využívať na to, aby dokázala prejsť haldy titulkov a následne sa rozhodla, ktoré články si daný používateľ bude chcieť prečítať. V budúcnosti by možno mohla vytvárať vlastný obsah či využívať softvéry na tvorbu textu k vytváraniu stručných obsahov či analýze veľkých spravodajských udalostí.

Ako však Systrom dodáva: „Je ťažké vybudovať jednu z týchto vecí len tak od nuly.“