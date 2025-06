Piate otvorenie druhého piliera môže systém súkromných dôchodkov pripraviť o tri až päť miliárd eur. S takýmto varovaním prišli analytici Dáta bez pátosu. Tento odhad sa môže na prvý pohľad javiť ako prehnaný. Počas predchádzajúcich štyroch otvorení Sociálna poisťovňa získala „len“ 1,1 miliardy eur.

Tentoraz to však môže byť podstatne iné. Ľudia totiž majú k dispozícii údaje, ako skončili tí, ktorí sa v starobe spoliehali výlučne na štátny dôchodok, a tí, ktorí sa rozhodli pre kombinovanú penziu z prvého a druhého piliera. Podľa prepočtov Ministerstva práce vstup do druhého piliera priniesol menej finančných prostriedkov až 95 percentám dôchodcov, ktorí majú v priemere o 50 eur nižšie penzie. Takýto rozdiel môže predstavovať značnú motiváciu pre mnohých ľudí na vystúpenie z druhého piliera.

Výzvy dôchodkového systému

Odvody pracujúcich nie sú dostatočné na financovanie štátnych penzií, čo si každoročne vyžaduje dotácie zo štátneho rozpočtu pre Sociálnu poisťovňu. Súčasná úroveň štátnych dôchodkov je vo veľkej miere financovaná prostredníctvom dlhu a v najbližších rokoch sa táto situácia nezmení. Viktora Novysedláka, výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), upozorňuje: „Podľa aktuálnej prognózy rozpočtového semafora Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by Sociálna poisťovňa mala v strednodobom horizonte každoročne prispievať k deficitu verejných financií sumou približne 2,7 miliardy eur.“

Predikcia dlhodobého časového horizontu je náročná. Potenciálna kríza spojená s rastom nezamestnanosti by mohla prudko zvýšiť deficity Sociálnej poisťovne. Naopak, masívny nábor kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia by mohol očakávané schodky znížiť. Predikcie na kratšie časové obdobia sú spravidla oveľa presnejšie. RRZ pre tento rok počíta s deficitom Sociálnej poisťovne 2,6 miliardy eur, na budúci rok 2,4 miliardy eur a v roku 2027 približne 2,2 miliardy eur.

Slováci majú v druhom pilieri kumulovaný majetok v hodnote sedemnásť miliárd eur. Ak by sa potvrdili obavy analytikov Dát bez pátosu a druhý pilier by počas piateho otvorenia prišiel o tri až päť miliárd eur, štát by túto sumu minul na vyplácanie dôchodkov za jeden až dva roky. Udeje sa tak v období prudkého starnutia obyvateľstva. Podiel ľudí nad 65 rokov dosahoval v roku 2000 len 11,5 percenta z celkovej populácie, v súčasnosti je to 19,1 percenta a do roku 2024 stúpne na 24,4 percenta.

Šetrenie rušením PN-iek