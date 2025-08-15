Rast cien na Slovensku v lete pravdepodobne vrcholí a na jeseň by sa mohol spomaliť. Vývoj na budúci rok bude do veľkej miery závisieť od spôsobu konsolidácie, zhodli sa analytici v reakcii na júlové čísla inflácie, ktorá stúpla najvyššie za 19 mesiacov.
Zhoda analytikov
„Cenový vývoj reaguje na vyvrcholenie vplyvu druhej vlny vládnych opatrení v kombinácii s vyšším sezónnym dopytom. Dovolenkové efekty budú v auguste držať infláciu na súčasných hodnotách, očakávame ale, že útlm rastu cien príde už na jeseň,“ avizoval analytik 365.bank Tomáš Boháček. Rizikom zostávajú trvalo vysoké ceny služieb, drahé nealkoholické nápoje a nepriaznivý vývoj cien agrokomodít.
„Inflácia v júli pravdepodobne dosahuje tohtoročný vrchol, pričom v nasledujúcich mesiacoch predpokladáme isté zvoľnenie. Nárast cien je rozložený medzi široké spektrum tovarov a služieb aj vzhľadom na jeden z kľúčových ťahúňov inflácie – nárast dane z pridanej hodnoty v rámci konsolidácie,“ doplnil analytik Matej Horňák.
Ceny tovarov a služieb podľa neho reflektujú aj ďalšie opatrenia štátu, napríklad transakčná daň, ktorá tlačí nahor náklady podnikov a premieta sa do cien pre zákazníkov. Naopak, ekonomické spomalenie, nižšia dôvera spotrebiteľov či zhoršenie situácie na trhu práce prinesú nižšiu spotrebu, čo stláča infláciu nadol. Analytik predpokladá, že priemerná miera inflácie tento rok dosiahne štyri percentá a na budúci rok 3,7 percenta.
Budúcoročné vyhliadky
„Zložka nákladov na energie by sa pre väčšinu domácností opätovne meniť nemala, čo ale neznamená, že si vyššie životné náklady nenájdu cestu k domácnostiam inde. Ak sa naplnia scenáre konsolidácie na strane príjmov, Slovensko môže byť aj v roku 2026 jednou z mála krajín EÚ, kde sa inflácia opäť zrýchli,“ vysvetlil Boháček.
Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák je optimistickejší, vychádzajúc z predpokladu, že vláda ani na budúci rok plne neprenesie trhové ceny energií na domácnosti. „Zatiaľ nepočítame ani s ďalším zvyšovaním nepriamych daní, čo by malo viesť k zvoľneniu inflácie smerom k trom percentám,“ zhodnotil.