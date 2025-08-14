Nový balík konsolidačných opatrení by sa mal týkať výdavkovej strany rozpočtu, pričom každé ministerstvo bude musieť škrtať nemalú čiastku, uviedol po rokovaní koaličnej rady minister financií Ladislav Kamenický. Požiadavku na výrazné opatrenia mal predniesť okrem šéfa rezortu financií aj premiér Robert Fico.

„Bude sa schvaľovať balík, kde každé jedno ministerstvo bude musieť škrtať dosť podstatnú sumu,“ vyhlásil Kamenický.

Konkrétne konsolidačné opatrenia sa má verejnosť dozvedieť pri ich schvaľovaní na vláde.

Návrh rozpočtu by chceli poslanci schvaľovať už na októbrovej schôdzi parlamentu. Najneskorší termín na schválenie rozpočtu bude podľa Kamenického 21. november.

Na snímke premiér SR Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie po skončení rokovania 86. schôdze vlády SR 23. apríla 2025 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
