Koaličná rada sa okrem iných prvých východísk rozpočtu a konsolidácie dohodla na budúcoročných kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti, informoval premiér Robert Fico.
Kompenzácie sa dotknú 90 percent slovenských domácností. Predseda vlády podotkol, že v opačnom prípade by ceny energií stúpli o tretinu, čo koaličná rada považuje za neprijateľné. Kompenzácie predstavujú dosah na výdavky štátneho rozpočtu v objeme 435 miliónov eur.
Fico zároveň vyvrátil tvrdenia o ďalšom zvyšovaní dane z pridanej hodnoty v rámci konsolidácie. „Žiadny takýto návrh neexistuje,“ uzavrel premiér.