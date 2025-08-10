Ceny energií by sa v budúcom roku pre slovenské domácnosti zvýšili bez pripravovanej energopomoci o zhruba 30 percent. Informoval o tom na sociálnej sieti premiér Robert Fico. Predseda vlády si vyžiadal údaje z ministerstva hospodárstva, čo by sa v roku 2026 stalo, keby vláda nepristúpila ku kompenzáciám cien plynu a tepla.
„Začnem teplom. V roku 2025 je cena jednej megawatthodíny kompenzovanej vládou 139 eur. Ak by sme nepristúpili v roku 2026 k navrhovanej kompenzácii, cena tepla by v nasledujúcom roku vzrástla zo 139 na 180 eur za megawatthodinu. Nárast o 33 percent, teda jednu tretinu. V prípade plynu by vládou kompenzovaná cena v roku 2025 vo výške 63 eur za jednu megawatthodinu stúpla na 85 eur, čo je nárast o 34 percent, teda tiež viac ako jednu tretinu. Pokiaľ ide o elektrinu, ak by nebolo podpísané Memorandum medzi ministerstvom hospodárstva a Slovenskými elektrárňami, elektrina by v roku 2026 išla hore o 29 percent,“ povedal Fico.
Predseda vlády tak nechápe opozíciu, podľa ktorej nie je pripravovaná energopomoc správna, že treba väčšiu adresnosť, že domácnosti sú vraj schopné zaplatiť vyššie ceny energií. „No zrazu sú slovenské domácnosti na tom dobre! Nie sme ozembuchom buchnutí a dobre vieme, čo je za týmto opozičným a mediálnym nesúhlasom. Veria, že kvôli konsolidácii rozvrátených financií, ktoré nám odovzdali v roku 2023, nepristúpime ku kompenzácii cien energií a že nás to politicky poškodí,“ zdôraznil Fico.
Premiér je naďalej presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie. Podľa aktuálne pripravovanej adrensje energpomoci by sa ku kompenzáciám malo dostať až 90 percent slovenských domácností. „Naďalej platí, že ak dominantnou silou vo vláde je sociálna demokracia, stabilné ceny energií musia patriť medzi jej kľúčové programové piliere. Okrem toho, stabilita pri cenách energií je podstatná aj v boji proti inflácii. To si naozaj my v sociálnej demokracii nemáme všímať tretinový nárast cien energií? Určite nie a ja budem tvrdo presadzovať kompenzácie,“ uzavrel Fico.