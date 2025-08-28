Vývoz ruskej ropy do Indie sa podľa obchodníkov v septembri zvýši aj napriek novým americkým clám, ktoré majú Naí Dillí odradiť od obchodovania s Moskvou.
India podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa nakupuje značné objemy ruskej ropy, ktorú ďalej s vysokými ziskami predáva na voľnom trhu, čím pomáha financovať vojnu na Ukrajine.
„Nové clá sú súčasťou širších obchodných rozhovorov medzi Indiou a USA. Vzhľadom na rastúci objem rafinácie v Indii neočakávame, že by výraznejšie obmedzila dovoz z Ruska“ uviedla banka BNP Paribas.
Zdroje uvádzajú, že indické rafinérie v septembri zvýšia odber ruskej ropy o desať až 20 percent (+150- až 300-tisíc barelov denne). Rusko bude mať na export k dispozícii väčší objem ropy, pretože produkciu tamojších rafinérií ochromili ukrajinské útoky aj plánovaná údržba.
„Ak India nevydá jasné smernice, alebo sa výrazne nezmenia obchodné podmienky, ruská ropa pravdepodobne zostane kľúčovou súčasťou jej dodávateľského mixu,“ uviedol analytik spoločnosti Kpler Sumit Ritolia.
Navyše, zastavenie dovozu ruskej ropy do Indie by znamenalo pokles dodávok na svetový trh o približne milión barelov denne, čo by mohlo vyhnať ceny až ku sto dolárom za barel.