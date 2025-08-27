USA uplatnili 50 percentné clá na indické produkty. Americký prezident Donald Trump tlačí na Naí Dillí, aby zastavilo dovoz ruskej ropy. Krok zhoršuje napäté obchodné vzťahy a ohrozuje tisíce indických vývozcov.
Nové clá zasiahli drahokamy, šperky, oblečenie, obuv, športové potreby, nábytok aj chemické produkty. Ide o jedno z najvyšších ciel, aké USA kedy uvalili na obchodného partnera. Najviac stratia malí exportéri.
Indické ministerstvo obchodu prisľúbilo finančnú pomoc a podporu pri hľadaní nových trhov v Číne, Latinskej Amerike či na Blízkom východe. Na tovar vypravený pred polnocou 27. augusta platia pôvodné clá dvadsaťpäť percent, ak dorazí do amerických prístavov do 17. septembra.
Päť kôl rokovaní medzi USA a Indiou zlyhalo, hoci indická strana dúfala v 15 percentné clo. Vzájomný obchod vlani dosiahol 129 miliárd dolárov, pričom USA mali deficit 45,8 miliardy. Zvýšené clá môžu zasiahnuť až 55 percent indického exportu do USA v hodnote 87 miliárd dolárov.
Exportéri varujú, že z opatrenia budú profitovať konkurenti ako Čína, Vietnam a Bangladéš. Dlhodobo môžu clá znížiť atraktivitu Indie ako alternatívy k Číne pre výrobcov spotrebnej elektroniky.