Obchodný poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Peter Navarro vyzval Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu.
Závislosť krajiny od komodity z Ruska označil za „oportunistickú“ a uviedol, že „ak chce byť India považovaná za strategického partnera USA, musí sa tak začať správať“.
„India v skutočnosti funguje ako globálny clearingový orgán pre ruskú ropu, keď premieňa produkt, na ktorý je uvalené embargo, na vysokohodnotný export a zároveň dáva Moskve doláre, ktoré potrebuje,“ uviedol Navarro.
Komentáre obchodného poradcu sa objavili po správach, že rokovania medzi USA a Indiou, ktoré sa mali konať koncom augusta v Naí Dillí, boli zrušené.