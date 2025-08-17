Plánovaná návšteva amerických obchodných vyjednávačov v Indii od 25. do 29. augusta bola zrušená. Uviedol to zdroj, ktorý nechce byť menovaný. To oddialilo rokovania o navrhovanej obchodnej dohode a zmarilo nádeje na zmiernenie amerických ciel na indický tovar od 27. augusta. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Rokovania o navrhovanej bilaterálnej obchodnej dohode sa teraz pravdepodobne odložia na iný dátum, o ktorom sa ešte nerozhodlo, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou.
Americké veľvyslanectvo v Naí Dillí na otázku Reuters uviedlo, že nemá žiadne ďalšie informácie o obchodných a colných rokovaniach, ktoré vedie obchodný zástupca Spojených štátov (USTR). Indické ministerstvo obchodu zatiaľ neodpovedalo na e-mail so žiadosťou o komentár.
Začiatkom tohto mesiaca prezident USA Donald Trump zaviedol tzv. sekundárne clo vo výške 25 percent na tovar z Indie, pretože tá pokračuje v dovoze ruskej ropy. To prudko zvýšilo napätie medzi oboma krajinami.
Nové clo nadobudne účinnosť 27. augusta, čím sa zvýšia clá na niektoré indické tovary až na 50 percent. To bude jedna z najvyšších sadzieb uvalených na všetkých obchodných partnerov USA.
Obchodné rokovania medzi Naí Dillí a Washingtonom sa po piatich kolách skončili bez výsledku pre nezhody v otázke otvorenia rozsiahleho indického poľnohospodárskeho a mliekarenského sektora a zastavenia nákupov ruskej ropy.
Indické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že krajina je nespravodlivo trestaná za nákup ruskej ropy, zatiaľ čo Spojené štáty a Európska únia ďalej nakupujú tovar z Ruska.