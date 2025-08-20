Rusko bude aj naďalej dodávať ropu do Indie a prezident Vladimir Putin sa do konca roka stretne s indickým premiérom Naréndrom Módím, uviedol predstaviteľ ruského veľvyslanectva v Indii.
Moskva má „veľmi špeciálny mechanizmus“ na pokračovanie dodávok ropy do Indie, povedal vedúci diplomatickej misie Roman Babuškin, pričom dovoz surovej komodity má zotrvať na súčasnej úrovni.
Spojené štáty plánujú od konca augusta uvaliť dodatočné 25-percentné clo na dovoz tovaru z Indie z dôvodu jej pokračujúceho odberu ruskej ropy, čím majú tarify Washingtonu stúpnuť na 50 percent. Ide o súčasť tlaku na Rusko s cieľom prinútiť ho ukončiť vojnu na Ukrajine.