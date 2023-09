Odvetvie centier podnikových služieb je tretím najväčším na Slovensku a v súčasnosti zamestnáva viac ako 40-tisíc vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Ponúknuť prehľad trendov a výziev sektora má za cieľ konferencia Business Service Center Conference, ktorej deviaty ročník sa koná vo štvrtok v Bratislave. Jej organizátormi sú Americká obchodná komora na Slovensku a asociácia združujúca centrá podnikových služieb Business Service Center Forum.

Centrá potrebujú intenzívnejšiu spoluprácu s vládou

Daň z príjmu zamestnancov, ktorú tieto centrá odviedli do štátneho rozpočtu, sa podľa asociácie zvýšila na 180,2 milióna eur, daň z príjmu spoločností dosiahla 27,4 milióna eur a celkové odvody viac ako 547,1 milióna eur. Spolu predstavovali 3,6 percenta príjmov štátneho rozpočtu Slovenska za rok 2022.

Centrá by podľa podpredsedu asociácie na Slovensku Ivana Tomka potrebovali intenzívnejšiu spoluprácu s vládou.

„Najväčšou výzvou sú dnes ľudia. Centrá potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu a flexibilitu v zamestnávaní, ktorú môže priniesť len pružnejší a modernejší zákonník práce. Legislatíva v oblasti pracovného práva či odmeňovania zamestnancov musí byť flexibilná a atraktívna pre zotrvanie existujúcich investorov, prípadne príchod ďalších na slovenský trh,“ priblížil Tomko.

Hrubý mesačný zárobok zamestnancov v tomto sektore dosiahol úroveň 2 417 eur, čo predstavuje 1,85-násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022. Až 95 percent spoločností zo sektora hlási nedostatok ľudských zdrojov, čo považujú za kritické pre ich ďalší strategický rozvoj na Slovensku.

Implementácia IT riešení pomáha

„Ak by sme mohli rokovať s vládou o jednom z kľúčových opatrení, bolo by to výrazné zjednodušenie a zrýchlenie náboru vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ,“ doplnila podpredsedníčka asociácie na Slovensku Lucia Gröneová.

Predseda asociácie Gabriel Galgóci priblížil, že každá tretia členská spoločnosť hlási, že umelá inteligencia a automatizované spracovanie dát už aktívne prispieva k tvorbe nových pracovných pozícií s vysokou pridanou hodnotou.

„V rámci implementácie pokročilých IT riešení až 40 percent spoločností deklaruje, že aktuálne už implementuje svoj vlastný reskillingový či upskillingový program pre zamestnancov s cieľom ich lepšie pripraviť na digitálnu transformáciu,“ uzavrel Galgóci.