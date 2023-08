Reálne mzdy na Slovensku vlani výrazne klesli. Kým pôvodne krivka reálnej mzdy kopírovala tú nominálnu, od štvrtého kvartálu minulého roka sa nožnice medzi nimi roztvorili. Nominálna mzda stúpala hore, ale reálna mzda išla vlastnou cestou, ktorou bol strmhlavý pád. Zamestnanci pocítili zvýšenú záťaž na svoj rozpočet a začali sa vo firmách domáhať, aby im vzniknuté straty dorovnali. Niektoré spoločnosti na infláciu skutočne zareagovali, a to buď zvýšením platov, alebo vyplatením jednorazových bonusov. Podľa údajov agentúry Adecco takmer štyri pätiny firiem uviedli, že vlani svo-jim zamestnancom zvýšili plat o tri až desať percent, desatina respondentov o menej ako tri percentá. Zvýšenie o viac ako desať percent zaznamenali zamestnanci piatich percent opýtaných firiem.

Niekde sa valorizuje

Existujú firmy, ktoré majú valorizáciu miezd zakomponovanú priamo v pracovných zmluvách. Ide väčšinou o veľké firmy, často dcérske spoločnosti zahraničných firiem pôsobiace na Slovensku, ktoré majú stovky alebo tisícky zamestnancov. Majú nastavený komplexný systém hodnotenia a môžu si skôr ako menšie firmy dovoliť plošnú úpravu platov alebo finančnú odmenu v podobe protiinflačného balíčka.

„Týka sa to hlavne oblastí ako automotive, výroba, retail alebo IT,“ hovorí manažér personálnej agentúry Grafton Branislav Jančuška. Do tejto skupiny by sme mohli zaradiť ešte banky a centrá zdieľaných služieb. V ostatných sektoroch, ako sú napríklad finančné služby, marketing alebo právo, pôsobia skôr menšie firmy.

Tam, kde sú kolektívne zmluvy, existuje väčší predpoklad, že percento rastu platov je stanovené fixne, v ojedinelých prípadoch to môže byť dokonca aj na úrovni inflácie. Treba však jedným dychom dodať, že pri výške vlaňajšej inflácie by plošné zvýšenie platov bolo pre mnohé firmy možno aj likvidačné. Preto, ak aj mnohé z nich platy zdvihli, urobili to len do istej miery a výšku inflácie nekopírovali. Niektorí odborníci práve preto varujú, že plošné zvyšovanie miezd nie je najlepšou cestou, zväčša totiž ide len o malú úpravu, ktorá môže mnohých zamestnancov dokonca popudiť. Hovoria, že lepšie je zvyšovať mzdy individuálne prostredníctvom variabilných zložiek.

Nastupuje rokovanie

Keď stúpajú ceny, mali by stúpať aj platy. To je zjednodušený pohľad priemerného pracujúceho človeka. Ak firma nemá na zvyšovanie miezd vyčlenený rozpočet, nemá vybudovaný systém odmeňovania, v kolektívnej zmluve neexistuje klauzula o valorizácii platov a nemajú ju ani zamestnanci v pracovnej zmluve, ostáva ešte jedna možnosť – rokovať o plate.