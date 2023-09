Európska komisia by mala zabrániť zdaneniu elektrických vozidiel obchodovaných medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou od januára budúceho roku. Na tento krok ju vyzýva Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).

Ak podľa neho komisia nezasiahne, na vývoz elektromobilov z únie do Británie sa zavedie clo vo výške 10 percent. To by počas nasledujúcich troch rokov mohlo stáť výrobcov áut v únii 4,3 miliardy eur. Tento krok by mohol potenciálne znížiť výrobu elektrických vozidiel o približne 480 tisíc kusov.

„Podľa reštriktívnejších „pravidiel pôvodu“, ktoré sa majú uplatňovať od januára, jediným spôsobom, ako sa vyhnúť týmto clám, bude nakupovať všetky časti batérií a určitý kritický materiál v únii alebo v Spojenom kráľovstve. To je dnes prakticky nemožné dosiahnuť," objasnilo združenie s tým, že zvyšovanie spotrebiteľských cien európskych elektrických vozidiel v čase, keď musia automobilky bojovať o podiel na trhu v tvrdej medzinárodnej konkurencii, nie je správny krok. Európsku komisiu pritom vyzýva, aby predĺžila súčasnú fázu o tri roky.