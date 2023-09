Automobilka Ford pozastavila plán výstavby nového závodu v Michigane, v ktorom chcela vyrábať batérie pre elektromobily s použitím čínskej technológie. Automobilka musí prehodnotiť, či by bola výroba konkurencieschopná.

Toto rozhodnutie kritizovali odbory, podľa ktorých Ford oznámil svoje rozhodnutie v súvislosti s prebiehajúcim štrajkom v amerických automobilkách. Spolupráca s čínskou spoločnosťou CATL sa nepozdávala niektorým americkým politikom.

Ford oznámil plány na výstavbu závodu pri meste Marshall vo februári tohto roku. Investícia do vzniku novej továrne mala predstavovať 3,5 miliardy dolárov a závod mal zamestnať 2 500 ľudí. Výroba sa mala začať v roku 2026. Na výrobu batérií sa mala použiť technológia čínskej spoločnosti CATL.

Štrajk v troch automobilkách

„Pozastavujeme práce a obmedzujeme výdavky na výstavbu projektu v blízkosti (mesta) Marshall, kým si nebudeme istí, že dokážeme závod prevádzkovať konkurencieschopne,“ povedal hovorca automobilky Ford T. R. Reid. Podľa jeho slov musí vedenie pred rozhodnutím o budúcnosti nového závodu zvážiť viacero faktorov.

Toto rozhodnutie kritizoval odborový zväz amerických zamestnancov automobilového priemyslu UAW, ktorý vedie súbežný štrajk v troch najväčších amerických automobilkách. Okrem Fordu sú to General Motors a Stellantis.

Šéf UAW Shawn Fain uviedol, že rozhodnutie je „sotva skrývanou hrozbou“ straty pracovných miest. „Nestačí, že veľká trojka (tri najväčšie americké automobilky) za posledných 20 rokov zatvorila 65 závodov, teraz hrozí zatvorením závodov, ktoré ešte neotvorili,“ povedal Fain.

Kritika republikánov

Spolupráca s čínskou spoločnosťou CATL však už predtým vyvolala kritiku medzi americkými politikmi. Spojené štáty konkurujú Číne v oblasti kľúčových technológií vrátane batérií pre elektrické vozidlá. Republikán Marco Rubio napríklad o rozhodnutí Fordu využívať technológiu čínskej firmy povedal, že by to priviedlo „najväčšieho geopolitického rivala Ameriky do jej srdca“.

Ford plánuje spustiť dve továrne na výrobu batérií pre elektrické vozidlá v štátoch Kentucky a Tennessee. Na projekte spolupracuje s juhokórejskou spoločnosťou SK Innovations.