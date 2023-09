V blízkosti kukuričných a slnečnicových polí neďaleko mesta Debrecín vyrastie najväčšia továreň na výrobu batérií do elektrických vozidiel v Európe. Projekt čínskej spoločnosti Contemporary Amperex Technology bude mať rozlohu ako letisko a je korunným klenotom investícií v hodnote zhruba 20 miliárd eur, ktoré podľa premiéra Viktora Orbána umožnia miestnej ekonomike prekvitať na pozadí európskeho prechodu na zelenú energiu.

Nikde na svete sa vzhľadom na počet obyvateľov nezvyšuje výroba batérií rýchlejšie než v Maďarsku, píše agentúra Bloomberg. CATL buduje továreň v hodnote 7,3 miliardy eur v spolupráci s Mercedesom. Podľa maďarskej vlády ide o najväčšiu priamu zahraničnú investíciu v histórii Maďarska.

Hneď vedľa továrne CATL budujú ďalší dvaja výrobcovia batérií vlastné zariadenia. V inej časti mesta buduje závod aj čínska firma EVE Energy. Bloomberg odhaduje, že Maďarsko sa v priebehu niekoľkých rokov stane štvrtým najväčším výrobcom batérií na svete – hneď po Číne, Spojených štátoch a Nemecku.

Strach občanov

Plán maďarskej vlády urobiť z krajiny jedného z najväčších dodávateľov batérií má presah aj do iných než len ekonomických oblastí. Environmentálni aktivisti, regionálni lídri a politickí oponenti tvrdia, že vláda, ktorá má pod kontrolou súdy, regulačné orgány i médiá, ignoruje ich obavy.

Výstavbou tovární podľa nich Maďarsko príde o najlepšiu poľnohospodársku pôdu. Okrem toho dôjde k zaťaženiu vodných a energetických zdrojov a otázky vyvoláva aj spôsob likvidácie použitých batérií.

Keďže továrne pracujú s nebezpečnými materiálmi, ako je lítium, aktivistov a miestne samosprávy znepokojuje aj riziko, že v závode dôjde k havárii. Dokonca aj v regiónoch, kde má Orbánova vládnuca strana Fidesz silnú podporu, považujú občania miestnych úradníkov za zradcov.

„Nikto sa nás nepýtal, či tu chceme mať továreň,“ povedal Zoltán Timár, starosta mesta Mikepercsov, ktoré je k továrni CATL najbližšie. „Môže síce ísť o súčasť prechodu na zelené energie, no uvedomujeme si, že továreň bude pracovať s nebezpečnými látkami. Ľudia majú strach,“ dodal starosta.

CATL tvrdí, že vie, čo robí, a svoje bohaté skúsenosti využíva na to, aby zabránila znečisteniu vzduchu a vody. Spoločnosť chce navyše v spolupráci s miestnymi úradmi zaistiť, aby k znečisteniu nedošlo ani mimo továrne. Obavy, o ktorých hovoril Timár, však aj napriek tomu zdieľajú viaceré komunity v Maďarsku.

Potvrdené obavy

V Maďarsku je momentálne šesť závodov na výrobu batérií, ktoré sú buď v prevádzke alebo procese výstavby. Súčasťou výrobného reťazca je zhruba ďalších dvadsať spoločností.

Prvý závod vyrástol v meste Göd na brehu Dunaja severne od hlavného mesta Budapešť. Juho­kórejský konglomerát Samsung SDI v roku 2017 prerobil továreň na výrobu plazmových obrazoviek tak, aby namiesto nich vyrábala batérie do elektromobilov.

Závod hraničí s obytnými domami, ktorých obyvatelia sa obávajú hlukového znečistenia a kontaminácie vody. Vláda a spoločnosti ich sťažnosti roky ignorovali a pokračovali v rozširovaní, pričom Samsung neváhal svoje investície zdvojnásobiť.

Učiteľka Julianna Lamová Pallaová sa opakovane sťažovala na to, že voda v jej dome páchne po hnilých rybách. Aktivisti vec zobrali do vlastných rúk a znečistenie začali merať svojpomocne. V studniach našli stopy po N-metyl-2-pyrrolidone, ktorý je najčastejšie používaným rozpúšťadlom pri výrobe katódových batérií.

„Nebojíme sa toho, že budú znečisťovať, vieme, že to už robia,“ povedala Zsuzsa Bodnárová, viceprezidentka miestnej environmentálnej skupiny Göd-ÉRT. Úrady podľa nej nielenže odmietajú vykonávať vlastné testy, ale dokonca odmietajú akceptovať výsledky, ktoré predložila jej organizácia.

Štúdia publikovaná tento rok v časopise Scientific Reports odhalila, že v pitnej vode v 19 župách Maďarska sa nachádza lítium, hoci nie v množstvách, ktoré by boli pre ľudí nebezpečné. Samsung sa až teraz – päť rokov od spustenia výroby batérií – zaviazal vykonať komplexné štúdie vplyvu na životné prostredie.

Orbánova politická stratégia

Vláda aj napriek obavám aktivistov trvá na tom, že ak má dôjsť k oživeniu maďarskej ekonomiky, musia jej plán podporiť. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó považuje továrne za akúsi „životnú poistku krajiny“, ktorá vďaka nim vyjde z prechodu na elektromobilitu ako víťaz.

„Je to mimoriadne nespravodlivé a v rozpore s národnými záujmami zavádzať ľudí a vytvárať hnutia, aby tieto továrne neprišli do Maďarska, ale do Nemecka, Francúzska, Spojených štátov, Švédska a ktovie kam,“ povedal minister na stretnutí s mladými stúpencami Fideszu.

Maďarsko môže prísť o veľa. Orbán je pri moci od roku 2010 a väčšinu tohto času strávil hádaním sa s EÚ, ktorá upozorňuje na eróziou právneho štátu v krajine. Európsky parlament dokonca označil Maďarsko za „volebnú autokraciu“.

Maďarsko aj napriek tomu ostáva blízkym spojencom nemeckých automobilových výrobcov ako BMW a Mercedes, ktorým ponúka daňové úľavy a bohaté dotácie na výstavbu nových tovární v krajine. „Závody na výrobu batérií začínajú rapídne formovať maďarskú ekonomiku, no sú aj politickým rozhodnutím,“ povedala výskumníčka Andrea Eltetová z World Economy Institute v Budapešti. „Zlučujú sa totiž s Orbanovým cieľom prepojiť Východ a Západ v nádeji, že mu profitujúce firmy pomôžu udržať sa pri moci,“ uzavrela Eltetová.