Keď americký prezident Donald Trump minulý piatok vystupoval z lietadla Air Force One, držal v ruke telefón a mával fotografom. Nechtiac tým svetu ukázal, aký obrázok mu zdobí zamknutú obrazovku. Nie je na ňom zachytený nikto iný než sám prezident. Fotky Trumpovho mobilu takmer okamžite obleteli sociálne siete, píše portál Euronews.

Trump’s lock screen was spotted on his phone last night—and it was a photo of himself. Is that not one of the most narcissistic, self-absorbed things you’ve ever seen??? Not his family, not his kids, but himself. Wtf… pic.twitter.com/Ge2h9KqpTF