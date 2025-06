Európska únia očakáva, že rokovania o obchodnej dohode so Spojenými štátmi môžu trvať dlhšie než do 9. júla, čo je termín, ktorý stanovil americký prezident Donald Trump.

Brusel považuje dosiahnutie zmluvy do tohto termínu za najlepší možný scenár, pretože by to poskytlo priestor na ďalšie rozhovory na doladenie detailov. Očakáva sa, že Spojené štáty na posledné kolo rokovaní čoskoro zareagujú a objasnia ďalšie kroky.

Transatlantickí spojenci sa ponáhľajú, aby uzavreli dohodu pred júlovým termínom, keď sa Washington chystá uvaliť na takmer všetok dovoz z bloku 50-percentné clo, čo pravdepodobne povedie k odvetným opatreniam.