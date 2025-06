Nemecký vládny kabinet schválil návrh tohtoročného štátneho rozpočtu aj rámcový rozpočtový plán na rok 2026.

Vláda kresťanských a sociálnych demokratov plánuje vo veľkom investovať do obrany, modernizovať infraštruktúru a nasmerovať ekonomiku na rastovú cestu. Minister financií Lars Klingbeil na tento rok naplánoval výdavky 503 miliárd eur, z ktorých má byť viac ako 140 miliárd eur financovaných z úverov.

Investície majú smerovať do modernizácie mostov, ciest a energetických sietí. Okrem toho sa počíta so zvýšením obranných výdavkov na 3,5 percenta hrubého domáceho produktu do roku 2029.