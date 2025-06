Spoločnosť AS Trenčín, a.s. čelí konkurznému konaniu. Vedenie účastníka futbalovej Niké ligy zverejnilo k situácii stanovisko.

„AS Trenčín, a.s. bolo doručené uznesenie o začatí konkurzného konania. V súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami spoločnosť zabezpečí úhradu všetkých dotknutých pohľadávok. Zároveň deklarujeme, že vzniknutá situácia nijakým spôsobom neohrozuje pôsobenie spoločnosti AS Trenčín, a.s. v štruktúrach klubu, Slovenského futbalového zväzu ani Únie ligových klubov. Spoločnosť bude aj naďalej plniť všetky záväzky, ku ktorým sa zaviazala. Situáciu vnímame s plnou vážnosťou a podnikáme kroky k jej vyriešeniu,“ uvádza sa vo vyjadrení.