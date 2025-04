Politici strany Smer-SD neodbornými zásahmi do druhého piliera obrali budúcich dôchodcov o miliardy eur a zjavne v tom chcú pokračovať, vyhlásil europoslanec za opozičné PS Ľudovít Ódor v reakcii na návrh ministra práce Erika Tomáša, aby sa peniaze z druhého dôchodkového piliera mohli investovať aj do štátnych infraštruktúrnych projektov.

„Osobne by som nedal ani euro zo svojich úspor do projektov tých, ktorí majú takú úbohú históriu v stavaní diaľnic a nájomných bytov ako vlády Roberta Fica,“ povedal Ódor.

Podľa Štefana Kišša by mali byť verejné projekty financované zo štátneho rozpočtu, nie z dôchodkových úspor. Upozorňuje, že výnosnosť týchto investícií je nízka a môže viesť k nižším dôchodkom alebo poškodeniu verejných financií.

Simona Petrík pripomína, že v druhom pilieri sa aktuálne nachádzajú miliardy eur, a návrh zákona podľa nej otvára dvere k ich zneužitiu. Ak by vláde skutočne záležalo na dôchodkoch, zvýšila by príspevky do druhého piliera, dodala.