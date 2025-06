Môže pizza predpovedať vojnu alebo zapojenie Spojených štátov do globálnych kríz? Podľa zástancov teórie známej ako „Pentagón Pizza Meter“ áno. Táto na prvý pohľad za vlasy pritiahnutá, no presvedčivá hypotéza si na internete opäť získava popularitu, píše portál Euronews.

Teória vychádza z predpokladu, že ak majú tímy v Pentagóne alebo na americkom ministerstve obrany mimoriadne veľa práce, nemôžu sa pohnúť od stola. Jesť však musia. Ako teda dokážu túto potrebu uspokojiť čo najrýchlejšie a najjednoduchšie? Predsa tak, že si do práce objednajú pizzu. Ak teda počet donášok pizze vo Washingtone D.C. prudko stúpne, na obzore sa môže črtať vážna kríza.

Korene tejto teórie siahajú až do čias studenej vojny. Sovietske spravodajské služby vtedy sledovali nadmerné donášky pizze kuriérmi, aby zistili, či americké inštitúcie reagujú na potenciálne krízové situácie.

Franšízant Domino's pizze vo Washingtone Frank Meeks si 1. augusta 1990 všimol náhly nárast objednávok do budov CIA. Bolo to práve v predvečer invázie Iraku do Kuvajtu, ktorá spustila vojnu v Perzskom zálive. To, čo mu vtedy pripadalo ako náhoda, sa v priebehu rokov ešte párkrát zopakovalo. F. Meeks pre Los Angeles Times uviedol, že podobný nárast objednávok pizze zaznamenal aj v decembri 1998 počas odvolávania vtedajšieho amerického prezidenta Billa Clintona.

Ľudí na internete teória zaujala natoľko, že ju niektorí už v roku 2024 testovali na príklade Pentagónu. Dňa 13. apríla toho roku naozaj zaznamenali nezvyčajne vysoký počet objednávok pizze nielen z Pentagonu, ale aj z Bieleho domu a ministerstva obrany. V ten deň Irán vypustil drony na izraelské územie.