V čoraz náročnejšom prostredí sveta, kde sa pracoviská menia rýchlejšie než kedykoľvek predtým, sú požiadavky na ich vybavenie, bezpečnosť a udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou konkurencieschopnosti. Firmy dnes častejšie rozumejú, že kvalitné pracovné prostredie nie je iba otázkou splnenia minimálnych štandardov, ale je i strategickým nástrojom na posilnenie výkonnosti, lojality zamestnancov a napĺňanie environmentálnych cieľov.

Prístup v prospech zamestnancov

Vo firemnom prostredí sa ukazuje, že zdravé, bezpečné a udržateľné pracoviská nie sú otázkou predpisov, ale dôležitým faktorom výkonnosti, spokojnosti zamestnancov a dlhodobej konkurencieschopnosti. Moderné spoločnosti sa usilujú vytvárať pracovné podmienky, ktoré podporujú fyzické aj psychické zdravie ľudí, pričom zároveň sledujú znižovanie ekologickej stopy a optimalizáciu nákladov.

Silnejúci dôraz na ESG kritériá, ako aj meniace sa očakávania zamestnancov vedú podniky k prehodnocovaniu toho, ako pristupujú k hygiene, ochranným pracovným prostriedkom, bezpečnosti či občerstveniu na pracovisku. Rastie dopyt po riešeniach, ktoré sú funkčné, komfortné a zároveň šetrné k životnému prostrediu. V tejto transformácii zohrávajú významnú úlohu dodávatelia, ktorí vedia ponúknuť nielen produkty, ale aj odborné poradenstvo a ucelený prístup.

Vybavenie ako investícia

Téma pracovného prostredia nie je len doménou personálnych (HR) oddelení. Do popredia sa dostáva ako strategická priorita vedenia firiem, ktoré si uvedomujú, že investície do komfortu, bezpečnosti a čistoty pracoviska sa premietajú do výkonu aj lojality zamestnancov. „Zamestnanci trávia v práci viac než tretinu dňa. Ak sa necítia komfortne a bezpečne, ovplyvňuje to ich nasadenie aj zdravie,“ upozorňuje výkonný riaditeľ spoločnosti Lyreco CE Mikuláš Herškovič a dodáva: „Už to nie je len o tom, aby boli dodržané normy. Ide o to, aby ľudia mali pracovné podmienky, ktoré ich podporujú a motivujú.“

Ideálne riešenia

Osobné ochranné pracovné prostriedky musia spĺňať viac než len normy. Zamestnanci ich majú nosiť celé hodiny, často v náročných podmienkach – preto musia byť pohodlné, funkčné a prispôsobené konkrétnemu pracovnému miestu aj postave. „Skenovanie chodidiel, testovanie rukavíc či výber textílií podľa mikroklímy pracoviska sa stávajú štandardom,“ upozorňuje M. Herškovič a dodáva: „Keď pracovník nosí obuv, ktorá mu nesedí, klesá jeho výkon aj bezpečnosť. Firma na to vždy doplatí.“

OOPP sú čoraz častejšou súčasťou širšieho HR prístupu. Nejde len o nákup vybavenia, ale aj o jeho správnu evidenciu, výmenu, testovanie a spätnú väzbu od zamestnancov. Digitalizované riešenia umožňujú sledovať históriu používania a včas meniť opotrebované kusy.

Zásadný význam má ergonómia – kvalitné OOPP musia zamestnanca chrániť bez toho, aby ho obmedzovali. Ideálny pracovný odev alebo rukavice majú byť ako „druhá koža“. Dôležitou inováciou je využitie technológie 3D skenovania chodidiel, ktoré umožňuje výber ochrannej obuvi presne na mieru vrátane zohľadnenia individuálnych anatomických rozdielov alebo patológie chodidla. Tento prístup významne zvyšuje komfort a znižuje riziko únavy či zranení pri dlhodobej záťaži.

Občerstvenie ako benefit

Do koncepcie zdravého pracovného prostredia firmy v súčasnosti omnoho častejšie integrujú stravovanie. Zamestnanci očakávajú, že zamestnávateľ sa postará nielen o bezpečné podmienky na pracovisku, ale aj o dostupné, výživné a kvalitné občerstvenie. „Firmy, ktoré sa starajú o stravovanie zamestnancov, vidia nárast spokojnosti i pokles absencií,“ tvrdí M. Herškovič.

Okrem tradičných jedální a bufetov zamestnávatelia zavádzajú mikromarkety – samoobslužné chladené zóny s balenými hotovými jedlami, ktoré majú dlhšiu trvanlivosť a zároveň sú nutrične vyvážené. Takéto riešenia sú ideálne pre trojzmenné prevádzky, sklady či kancelárie bez kantíny. Významnou súčasťou zdravého pracovného prostredia je aj kvalitný pitný režim, ktorý firmy čoraz častejšie zabezpečujú ako štandard starostlivosti o svojich zamestnancov.

Audity ako základ

Každý typ prevádzky má svoje špecifiká. To, čo funguje vo výrobnej hale, nie je vhodné do bankového call centra. Preto je obzvlášť dôležité, aby poskytovateľ hygieny a OOPP rozumel reálnym podmienkam konkrétneho zákazníka. „Nestačí vidieť pracovisko, musíme mu skutočne rozumieť. Naši konzultanti ho musia poznať tak dobre, akoby tam pracovali sami. Len vtedy dokážeme navrhnúť riešenie, ktoré má reálny prínos,“ hovorí M. Herškovič. Dodáva, že katalógové riešenia nestačia: „Potrebujeme dáta, analýzu, testovanie aj spätnú väzbu.“

Personalizované riešenia často vychádzajú zo série auditov začínajúc mapovaním rizikových zón cez merania svetla, a teploty až po testovanie používania hygienických produktov. Výsledkom sú odporúčania na mieru, ktoré zohľadňujú nielen bezpečnosť, ale aj pracovné zvyklosti.

Potreby segmentov

Zatiaľ čo v kanceláriách prevláda dôraz na čistotu, kvalitu vzduchu, pohodlné sedenie a hygienu v kuchynkách, v logistike a vo výrobe dominujú otázky bezpečnosti, prachu, hlučnosti a ochrany proti úrazom. „V potravinárstve sa rieši úplne iná hygiena než v administratíve. Materiály, procesy, ochranné pomôcky – všetko je špecifické,“ objasňuje M. Herškovič.

Vytváranie zdravého, bezpečného a udržateľného pracovného prostredia už ani zďaleka nie je len otázkou dobrého imidžu. Stáva sa skutočnou strategickou výhodou pre nábor talentov, udržanie výkonných zamestnancov, nižšie náklady a vyššiu odolnosť proti výpadkom. „Udržateľné riešenia nie sú nákladom. Sú investíciou do ľudí, výkonu a budúcnosti firmy. Moderné pracovisko musí byť miestom, kde sa ľudia cítia bezpečne, komfortne a zmysluplne,“ uzatvára M. Herškovič.

Ekologické riešenia v praxi Ekologické čistiace prostriedky nie sú kompromisom medzi účinnosťou a prírodou – sú riešením, ktoré spája oboje. Firmy čoraz častejšie prechádzajú na koncentráty s nižšou chemickou záťažou, ktoré znižujú potrebu častého umývania, šetria vodu a predlžujú životnosť podláh. „Zníženie ekologickej stopy nie je len o marketingu. Je to často o konkrétnych číslach: menšom odpade, nižších nákladoch, efektívnejšom servise,“ zdôrazňuje odborník s tým, že spolu s klientom nastavujú frekvenciu dopĺňania, optimalizujú trasu zásobovania a sledujú spotrebu. Výsledky sa prejavia už po pár mesiacoch. Firmy zároveň prehodnocujú používanie plastových obalov. Preferujú balenia z recyklovateľných materiálov, navrhujú refill systémy (systémy s automatickým opakovaným dopĺňaním) znižujú objem obalového materiálu. Významnú úlohu zohráva vzdelávanie personálu v ekologickom čistení a manipulácii s chemikáliami. (ts)

Článok je súčasťou seriálu Efektívne pracovné prostredie, ktorého partnerom je spoločnosť Lyreco.

