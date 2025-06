Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala regionálnych spojencov, že cieľ NATO týkajúci sa zvýšenia výdavkov na obranu do roku 2032 príde „príliš neskoro“.

„Dúfam, že na samite NATO v Haagu sa dohodneme na vyčlenení 3,5 percenta pre ozbrojené sily a ďalších 1,5 percenta na širšie výdavky súvisiace s obranou," povedala premiérka,“ skonštatovala Frederiksenová.

Americký prezident tlačí na spojencov v NATO, aby zvýšili obranné výdavky na päť percent HDP. Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhol do roku 2032 vyčleniť 3,5 percenta HDP na obranu a ďalších 1,5 percenta na širšie bezpečnostné výdavky.

Dánska premiérka nastúpila do úradu v roku 2019 a odvtedy prudko zvýšila výdavky krajiny na obranu, najmä po začatí ruskej invázie na Ukrajinu. „Keď som sa stala premiérkou, vyčleňovali sme na obranu 1,3 percenta HDP,“ poznamenala. „V súčasnosti investujeme viac ako tri percentá, no nie je to dosť. V nadchádzajúcich rokoch potrebujeme zvýšiť výdavky na obranu,“ dodala.