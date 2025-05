Nemecký minister obrany Boris Pistorius predstavil plán, prostredníctvom ktorého by Berlín mohol postupne zvýšiť obranné výdavky až na päť percent HDP.

Šéf rezortu obrany vysvetlil, že krajina by každoročne zvyšovala výdavky o 0,2 percenta HDP nasledujúcich sedem rokov. Obranné výdavky by sa tak mohli do roku 2032 vyšplhať zo súčasných 2,1 na 3,5 percenta hrubého domáceho produktu.

Pistorius uviedol, že cieľom nie je zvýšiť výdavky na päť percent počas jedného roka, ale postupne posilniť obranné kapacity NATO.

Na vyššie investície do obrany v súvislosti so zmenou bezpečnostnej situácie v Európe vyzýva viacero čelných predstaviteľov Severoatlantickej aliancie vrátane generálneho tajomníka Marka Rutteho.

Konečnú výšku požadovaných výdavkov na obranu lídri členských štátov Aliancie stanovia na júnovom samite v Haagu.