V EÚ vzniká ročne takmer 59 miliónov ton potravinového odpadu. Vyplynulo to z analýzy Európskej spotrebiteľskej organizácie. Zdá sa, že Európanom na ochrane životného prostredia záleží, a tak udržateľnosť čoraz viac ovplyvňuje spôsob, akým nakupujú. Nový prieskum najväčšej európskej spoločnosti s mrazenými potravinami naznačuje, že takmer polovica spotrebiteľov (47 percent) siaha po mrazených potravinách, aby minimalizovali množstvo potravinového odpadu.

Ich zmýšľanie má podľa portálu Euronews logiku. Mrazené potraviny vydržia dlhšie, čo znamená, že ich človek spravidla stihne celé spotrebovať alebo ich vyhodí menšie množstvo než bežne. Keď jedlo putuje do smetného koša, spolu s ním vyjdú na zmar aj všetky zdroje, ktoré boli použité pri jeho výrobe a preprave, a to vrátane paliva, vody, pôdy, hnojív a obalov. Hnijúce potraviny na skládkach zas produkujú metán, ktorý je silným skleníkovým plynom.

Podľa novej štúdie realizovanej v siedmich európskych krajinách na vzorke 7 500 dospelých vedie v oblasti redukovania potravinového odpadu Spojené kráľovstvo. Takmer 60 percent Britov uprednostňuje nákup mrazených potravín s cieľom znížiť plytvanie jedlom. Nasleduje Taliansko s 50 percentami, Francúzsko so 49 percentami, Švédsko so 43 percentami a Nemecko so 44 percentami.

Koalícia firiem, ktoré chcú zmeniť potravinárske dodávateľské reťazce, navyše v menej udržateľnosti lobuje za zvýšenie štandardnej teploty mrazenia. Jej cieľom je spochybniť zaužívaný názor, že -18 stupňov Celzia je ideálne nastavená teplota v mrazničke. Štúdie ukázali, že -15 stupňov Celzia je rovnako účinných a môžu znížiť spotrebu energie až o desať percent, a to bez významných zmien v kvalite väčšiny produktov.