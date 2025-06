Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) zahraničné obchodné reťazce doviezli vlani na Slovensko 55-tisíc ton pekárskych výrobkov za 196 miliónov eur, pričom štát nekoná. Obchodné saldo s potravinami prekročilo rekordné tri miliardy eur. Za prvý kvartál tohto roka import pečiva dokonca stúpol o sedem percent.

„Slováci konzumujú chlieb, sladké či slané pečivo dovezené z Belgicka, Nemecka či Poľska, ktoré by domáci pekári vedeli bez problémov vyrobiť doma. Štát nás zaťažuje vyššími daňami, ale peniaze, ktoré by mohli zostávať na Slovensku, odtekajú do zahraničia,“ uviedol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

„Národnohospodárska politika sa musí tvoriť doma, podporou slovenských producentov. Úpravou legislatívy je možné situáciu v potravinárstve výrazne zlepšiť a príjmy pre štát zvýšiť bez toho, aby ľuďom a firmám stúpali dane. Ťažoba, ktorú priniesli konsolidačné opatrenia pre pekárov, cukrárov a cestovinárov, je totiž obrovská,“ dodal Lapšanský.