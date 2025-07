Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že „už čoskoro“ vyberie kandidáta na post predsedu Fedu, ktorý vo funkcii nahradí Jeromea Powella. Problémom je, že súčasnému šéfovi do konca funkčného obdobia ostáva ešte 11 mesiacov.

Trumpov kandidát by tak v praxi mohol pôsobiť ako akýsi „tieňový“ predseda Fedu. Takáto situácia nemá v 111-ročnej histórii centrálnej banky obdoby. „Je to úplne nový koncept,“ zdôraznil hlavný ekonóm denníka Wall Street Journal Nick Timiraos. Ohlásenie „tieňového šéfa“ by mohlo oslabiť moc J. Powella a ešte viac prehĺbiť neistotu, ktorá americkú ekonomiku od nástupu D. Trumpa do Bieleho domu sužuje. Analytici varujú, že predčasná nominácia by mohla vážne poškodiť nielen domácu ekonomiku, ale aj finančné trhy.

Trump odistil ďalšiu bombu

D. Trump sa nikdy netajil tým, že J. Powell podľa neho nie je dobrým šéfom Fedu. Vadí mu najmä jeho neochota znižovať úrokové sadzby, za čo sa mu neraz vyhrážal odvolaním z funkcie. Najvyšší súd USA mu ale v tejto súvislosti pripomenul, že predsedu nemôže vyhodiť iba preto, že s jeho riadením banky nesúhlasí. Prezident sa preto rozhodol J. Powellovi strpčiť život iným spôsobom, a to predčasným vymenovaním nástupcu.

Zvykom býva počkať, kým súčasnému predsedovi neostáva vo funkcii posledných pár mesiacov. Ak D. Trump meno kandidáta zverejní už teraz v lete, opäť tým poruší zaužívané precedensy. „Môže vzbudiť dojem, že sa snaží Powellov odchod urýchliť,“ dodal Michael Strain z think-tanku American Enterprise Institute.

Existuje veľká šanca, že „tieňový“ predseda bude mať na menovú politiku odlišné názory než súčasné vedenie Fedu. To by mohlo na trhoch vyvolať zmätok. Investori by totiž museli brať do úvahy názory nie jednej, ale dvoch vplyvných osôb naraz. Hrozí pritom, že budú prezentovať úplne odlišné vízie menovej politiky. „Zrazu budú tú istú loď riadiť dvaja ľudia. Jeden bude za kormidlom a druhý kričať zo zadného sedadla,“ vysvetlil ekonóm Ryan Sweet. Podľa expertov bude hlavnou úlohou „tieňového predsedu“ podkopať Powellovu autoritu. Ak by súčasný šéf Fedu odmietal znížiť sadzby, Trumpov nominant by mohol verejne prezentovať opačné názory.

Akéhokoľvek kandidáta, ktorého by trhy vnímali ako Trumpovho lojalistu, by mohol Wall Street považovať za problém. Nezávislosť Fedu je totiž pre dôveryhodnosť a efektívnosť centrálnej banky kľúčová. „Wall Street si odsleduje, či nový kandidát bude politickým nominantom – teda niekým, kto mení názory podľa nálad prezidenta,“ dodal ekonóm Eric Winograd.

Skutočným porazeným ale podľa expertov nebude J. Powell, ale jeho nástupca. Ešte sa totiž ani nevie, kto ním bude, a už teraz je jeho integrita predmetom pochybností. Mnoho ľudí bude navyše zaujímať, čo prezidentovi nasľuboval, aby funkciu získal.

Čo povedia trhy?

Podľa T. Essayeho by investori mohli príchod „tieňového šéfa“ spočiatku vnímať ako dobrú správu. Ale iba pod podmienkou, že ho budú považovať za nezávislého kandidáta s inklináciou k znižovaniu sadzieb. „To je najlepší možný scenár. Priniesol by nižšie sadzby a rast akcií, a to najmä v cyklických sektoroch ako malé firmy, priemysel, finančníctvo, materiály, energia a technologické firmy s vysokými valuáciami,“ dodal expert.

Zároveň však varoval pred možnými negatívnymi dôsledkami. Vnímaná nezávislosť Fedu je tým, čo robí americkú ekonomiku výnimočnou. Ak by bol tieňový predseda iba akousi bábkou Bieleho domu, mohlo by to vážne poškodiť povesť centrálnej banky ako bojovníka proti inflácii. Takisto znížiť atraktivitu amerických aktív na globálnych trhoch.