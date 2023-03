Spojené štáty spolupracujú s ukrajinskými pilotmi v USA, aby zistili, ako dlho by im trvalo naučiť sa lietať so stíhačkami F-16. S odkazom na tri informované zdroje o tom dnes napísal spravodajský web televízie CNN. Hoci v tejto chvíli podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že by prebiehal letecký výcvik, taký krok naznačuje, že USA možnosť dodať Ukrajine stroje F-16 úplne nezavrhli.

Dvaja ukrajinskí piloti sú v súčasnej dobe na vojenskej základni v USA, kde sú ich zručnosti vyhodnocované s pomocou leteckých simulátorov. Cieľom je zistiť, koľko času by potrebovali na to, aby sa naučili lietať s rôznymi americkými vojenskými lietadlami, vrátane F-16.

Zoznamovacia akcia

Americký vojenský predstaviteľ povedal novinárom, ktorí cestovali s ministrom obrany Lloydom Austinom na Blízky východ, že ukrajinskí piloti sú v Tucsone v Arizone na akcii, ktorú označil za rutinnú súčasť medzivojenského dialógu s Ukrajinou.

„Táto zoznamovacia akcia je v podstate diskusia medzi príslušníkmi letectva a pozorovanie toho, ako americké letectvo funguje,“ uviedol zdroj. Dodal, že to pomôže zefektívniť prácu ukrajinských pilotov, ktorí získajú rady, ktoré im umožnia rozvíjať schopnosti.

Piloti budú podľa predstaviteľa počas akcie používať simulátory, nie skutočné lietadlá. Zdroj dodal, že „nie sú žiadne aktuálne informácie, ktoré by bolo možné poskytnúť ohľadom lietadiel F-16 pre Ukrajinu“ a že sa bezprostredne neplánuje zvýšiť počet ukrajinských pilotov v USA.

Ukrajina sa usiluje o dodanie západných stíhačiek a najvyšší ukrajinskí predstavitelia v posledných dňoch vystupňovali svoju verejnú lobistickú kampaň s argumentom, že stroje potrebujú na obranu proti ruským raketovým a dronovým útokom.

USA: Nepraktické

Spojené štáty a ich spojenci však na tento tlak reagovali s určitou skepsou a argumentmi, že dodanie lietadiel by nebolo praktické, pretože by vyžadovalo dlhý výcvik a Rusko má rozsiahle protilietadlové systémy, ktoré by tieto lietadlá mohli zostreliť.

Americký prezident Joe Biden v minulosti na otázku, či USA dodajú Ukrajine lietadlá F-16, odpovedal jednoznačným „nie“. Na začiatku vojny sa USA zároveň domnievali, že by dodanie nových stíhačiek Ukrajine viedlo k eskalácii medzi Ruskom a NATO.

Vo februári Biden v rozhovore s ABC News povedal, že Ukrajina „teraz lietadlá F-16 nepotrebuje“, a to napriek opakovaným verejným prosbám ukrajinských predstaviteľov a rastúcemu tlaku republikánov v Kongrese, píše CNN.

Americkí a európski predstavitelia už predtým oznámili CNN, že dodanie strojov F-16 by za súčasnej situácie nebolo praktické. Nemecko minulý týždeň dodávky bojových lietadiel na Ukrajinu vylúčilo, pričom britskí vládni predstavitelia zaujali podobné stanovisko s tým, že by to nebolo praktické. Aj holandskí a poľskí lídri sa podľa CNN na otázku ohľadom dodania strojov F-16 Ukrajine tvárili neochotne.

Námestník pôsobiaci v Pentagone Colin Kahl v utorok výboru Kongresu pre ozbrojené zložky povedal, že by vycvičiť ukrajinských pilotov v lietaní so stíhačkami F-16 trvalo rok a pol a bolo by to extrémne drahé.