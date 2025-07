Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa dnes popoludní v Škótsku stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý tam priletel na štvordňovú súkromnú návštevu. Očakáva sa, že ich rokovania sa budú týkať obchodných vzťahov medzi EÚ a Spojenými štátmi a toho, ako zabrániť obchodnej vojne. Šéf Bieleho domu už skôr vyhlásil, že šance na uzavretie dohody sú podľa neho 50 na 50 a spomenul 20 bodov, ktoré zatiaľ uzavretie dohody bránia, bližšie ich ale nespresnil.

Takzvaná principiálna dohoda, teda o základných bodoch, bola podľa všetkého už na spadnutie na začiatku júla. Rokoval o nej eurokomisár Maroš Šefčovič s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom. V sobotu 12. júla však Trump v liste Bruselu oznámil, že Spojené štáty od 1. augusta zavedú 30-percentné clá na tovar z EÚ. A všetky rokovania sa rozbehli odznova.

Predstavitelia a diplomati EÚ vo štvrtok uviedli, že rámcová dohoda o obchode by mohla byť uzavretá tento víkend. Pravdepodobne bude zahŕňať základné clo 15 percent na všetok európsky tovar dovážaný do USA a 50 percent na európsku oceľ a hliník. Trump pritom doteraz hrozil tým, že bez dohody na tovare z EÚ uvalí Washington od 1. augusta clo 30 percent. Môže dôjsť aj k prelomu ohľadom dohody o farmaceutických výrobkoch, ktorá by stanovila clo 15 percent pre export. K rokovaniam Trumpa s von der Leyenovou, ktorá sa zrejme uskutoční v Turnberry na západe Škótska, sa podľa médií pripojí okrem iného Šefčovič. Doraziť má aj Lutnick a americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer.

EÚ však súčasne pripravila aj protiopatrenia, ak by dohoda o clách nakoniec nebola dojednaná. Zástupcovia členských štátov EÚ tento týždeň podporili poplatky na americký tovar v hodnote 93 miliárd eur. Protiopatrenia zo strany EÚ by podľa informácií ČTK mali začať platiť čiastočne od 7. augusta, čiastočne o mesiac neskôr. Zástupcovia EÚ však zdôrazňujú, že prioritou sú rokovania s USA a dosiahnutie dohody.

Británia tento rok v máji ako prvá uzavrela dohodu o znížení ciel s USA. Dohoda potvrdila kvóty a colné sadzby na britské automobily a zrušila clá na britský letecký priemysel. Ponechala tiež v platnosti clá na oceľ. V pondelok (28. 7.) sa Trump stretne s britským premiérom Keirom Starmerom, podľa agentúry Reuters sa očakáva, že Starmer sa bude snažiť zníženie ciel na oceľ.