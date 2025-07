V posledných mesiacoch sa to hemží titulkami o tom, ako ChatGPT a jemu podobné nástroje nahrádzajú Google. Možno ste aj vy už skúšali zadať otázku AI namiesto klasického googlenia – napríklad ako sa legálne vyhnúť plateniu transakčných daní, ktorý mobil kúpiť do 300 eur, aké fondy sú v druhom dôchodkovom pilieri najvýkonnejšie, alebo kam na víkend za lacno s deťmi.

Hype je veľký. Ale správanie používateľov sa mení len pomaly

ChatGPT od OpenAI síce spôsobil rozruch, no zatiaľ stále platí: väčšina ľudí, ktorí niečo hľadajú, otvára Google. A to aj v čase, keď má AI k dispozícii čerstvé dáta z webu.

Podľa najnovších dát od Similarweb, webová verzia ChatGPT zaznamenala v júni 2025 približne 1,6 miliardy návštev. Google mal za ten istý mesiac 84 miliárd. ChatGPT si síce našiel svoje miesto, no Googlu zatiaľ ani zďaleka nedýcha na krk.

Používatelia často kombinujú AI a Google. Najprv si niečo pozrú na ChatGPT – a potom si to overia cez klasické linky. Alebo naopak. Četboty pomáhajú veci zhrnúť, no nie vždy sú najspoľahlivejšie v detailoch.

Skúste to inak. Použite četbot ako osobného asistenta. ChatGPT vám neslúži len na vyhľadávanie faktov. V skutočnosti ho dnes mnohí používajú ako osobného pomocníka – píšu s ním e-maily, plánujú tréningy, prepočítavajú hypotéky, organizujú pracovné úlohy pre seba alebo pracovný tím. A presne na to slúži aj praktická funkcia „Nový projekt“ (v anglickej verzii „New Project“), ktorú nájdete v ChatGPT. Môžete si tak pohodlne rozpracovať väčšie zadanie – napríklad článok, plán podnikania alebo študijný projekt – a vrátiť sa k nemu kedykoľvek neskôr, bez straty kontextu. Je to ako mať asistenta, ktorý si všetko pamätá, myslí s vami a stále čaká pripravený na pokračovanie.

A pokojne si v separátnom projekte naplánujte aj letnú dovolenku – presne na konkrétne dni, s vypočítaným rozpočtom, časovým harmonogramom, tipmi na reštaurácie, miestne atrakcie a dokonca aj s predpoveďou počasia.

Hľadať najlepšiu kaviareň v meste? Tam zatiaľ AI ťahá za kratší koniec. Četbot si síce poradí so súhrnom trendov alebo odporučí typ podniku podľa vášho vkusu, ale keď ide o aktuálne recenzie, otváracie hodiny v nedeľu večer či zľavy len pre študentov v konkrétny deň, stále je kráľom starý dobrý Google. Rovnako, ak chcete vedieť aktuálny program letného kina, odchody MHD o polnoci, kde kúpite najlacnejšie lístky na vlak alebo či je na mieste zápcha kvôli uzávierke cesty, AI sa môže chytať, ale bude skôr tápať.

Vytvorte si vlastného GPT asistenta na mieru

Ak používate ChatGPT Plus, máte možnosť vytvoriť si vlastného AI pomocníka – presne podľa vašich potrieb. Stačí kliknúť na možnosť „Vytvoriť nový GPT“, dať mu názov a vymyslieť, čo má pre vás denne robiť.

Môžete si nastaviť denný prehľad správ z oblasti, v ktorej pracujete alebo podnikáte – či už ide o stavebníctvo, právo, technológie, verejné obstarávanie, startupy, eurofondy alebo zdravotníctvo.

Čím konkrétnejší a detailnejší prompt napíšete, tým lepší a presnejší bude výsledok. Nezabudnite teda popísať, aký štýl má AI používať, kedy má odpovedať, čo má sledovať a aké zdroje má preferovať.

Ktorý četbot je pre vás najlepší?