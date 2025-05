Britská centrálna banka upravila prognózu vývoja domácej ekonomiky, pričom v prípade tohto roka ju zlepšila, naopak, na budúci rok predpokladá horší vývoj, než uvádzal pôvodný odhad.

Bank of England (BoE) v najnovšom štvrťročnom odhade, ktorý zverejnila po znížení kľúčovej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na 4,25 percenta, uviedla, že tento rok by ekonomika mala vzrásť o jedno percento. V predchádzajúcom odhade z februára uvádzala rast na úrovni 0,75 percenta. Podpísali sa pod to lepšie údaje o vývoji britskej ekonomiky na začiatku tohto roka.

Na druhej strane, vývoj britského hospodárstva v roku 2026 bude podľa najnovších odhadov slabší, než uvádzala prognóza spred troch mesiacov. Vtedy banka stanovila odhad rastu na budúci rok na úrovni 1,5 percenta, teraz počíta s rastom o 1,25 percenta.

Banka však pri stanovení najnovšieho odhadu vychádzala z colnej politiky USA, ktorá platila na konci apríla. USA zaviedli na dovoz britskej ocele, hliníka a áut 25-percentné clá a na väčšinu ostatného tovaru clá na úrovni desiatich percent. V stredu (7. 5.) však americký prezident Donald Trump uviedol, že vo štvrtok oznámi obchodnú dohodu medzi USA a jednou z veľkých ekonomík, pričom médiá informovali, že pôjde o Britániu.

BoE okrem toho upravila vyhliadky v oblasti inflácie. Tento rok počíta s maximom 3,5 percenta, vo februári ešte očakávala, že inflácia dosiahne svoje maximum na úrovni 3,75 percenta. Stále je to viac, než dosiahla miera inflácie za marec - 2,6 percenta, banka však do výhľadu započítala zvýšenie nákladov pre domácnosti od apríla, keď sa začal nový fiškálny rok a začali platiť zvýšené dane a poplatky.

Britská centrálna banka zároveň predpokladá, že na úroveň inflačného cieľa, ktorý je stanovený na dve percentá, sa inflácia vráti v prvom kvartáli 2027. To je o deväť mesiacov skôr, než banka predpokladala v predchádzajúcom odhade.