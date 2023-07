Súd v Spojených štátoch zamietol žiadosť americkej Federálnej obchodnej komisie (FTC), aby zablokoval plán softvérovej spoločnosti Microsoft na prevzatie videohernej spoločnosti Activision Blizzard za 69 miliárd dolárov. FTC sa však stále môže odvolať. Okrem toho transakciu v apríli zablokoval britský protimonopolný úrad.

Akvizícia spoločnosti Activision by bola najväčšou v histórii videoherného priemyslu. Microsoft chce prostredníctvom transakcie zabezpečiť populárne videohry ako Call of Duty, Overwatch a Candy Crush.

Americká obchodná komora nepresvedčila súd, že by mohla v súdnom konaní preukázať, že fúzia by mohla významne obmedziť hospodársku súťaž v tomto odvetví. „Dôkazy naznačujú lepší prístup spotrebiteľov k Call of Duty a ďalšiemu obsahu Activision," uviedla sudkyňa Jacqueline Scott Corleyová.

Európska komisia (EK) transakciu schválila v máji. Uviedla, že koncesie ponúkané Microsoftom riešia jeho problémy s hospodárskou súťažou.