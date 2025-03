Vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi sú v súčasnosti značne oslabené. Kameňom úrazu sú pripravované americké clá na európske dovozy či možné vystúpenie USA z NATO, ktorým sa vyhrážajú niektorí republikáni z Kongresu. Generálny riaditeľ nemeckého výrobcu zbraní Rheinmetall Armin Papperger ale nezúfa, pretože vývoj situácie považuje za skvelú obchodnú príležitosť.

Podľa neho svet vstúpil do úplne novej éry, v ktorej sa už európske krajiny viac nebudú môcť spoliehať na vojenskú a finančnú podporu Spojených štátov. Európa tak nemá inú možnosť, ako výrazne posilniť svoje obranné kapacity. A práve Rheinmetall je na to v Pappergerových očiach ako stvorený.

Stúpajúca hviezda

Je pravda, že len málo spoločností profitovalo z vojny na Ukrajine a meniacej sa geopolitickej situácie tak ako Rheinmetall. Tomuto 136 rokov starému výrobcovi munície a obrnených vozidiel sa podarilo v problémami zmietanom nemeckom priemysle nielen udržať nad vodou, ale dokonca si výrazne polepšiť.

Podľa odhadov dosiahli predaje Rheinmetallu v roku 2024 hodnotu zhruba desať miliárd eur. To je takmer dvojnásobok oproti 5,7 miliardy eurám v roku 2021, t. j. rok predtým, než Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu. Spoločnosť má ambíciu zvýšiť príjmy do roku 2030 štvornásobne na 40 miliárd eur.

Investori sú rovnako optimistickí, čo sa odrazilo aj na cenách akcií Rheinmetallu. Tie od začiatku invázie stúpli vyše desaťnásobne a o takmer 140 percent, odkedy americký prezident Donald Trump v novembri 2024 zvíťazil vo voľbách. „Za posledných 12 mesiacov sme získali viac kontraktov ako za posledných 15 rokov dokopy,“ poznamenal A. Papperger pre Financial Times.

Neoceniteľný spojenec

Rheinmetall nie je jediným európskym obranným dodávateľom, ktorý profituje z nárastu vojenských výdavkov v Európe. Tie v roku 2024 dosiahli hodnotu 419 miliárd eur, čo za posledné desaťročie predstavuje nárast o 50 percent. Nemecký výrobca zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní výroby delostreleckej munície kalibru 155 mm. Práve na tú sa najviac spoliehajú ukrajinskí vojaci, ktorí proti agresorom z Ruska vedú vyčerpávajúcu zákopovú vojnu na vyše tisíckilometrovej frontovej línii.

V reakcii na rastúci dopyt zvýšil Rheinmetall svoju výrobnú kapacitu desaťnásobne na 700-tisíc nábojov ročne. Umožnila mu to akvizícia španielskeho konkurenta Expal za 1,2 miliardy eur, ale aj rozšírenie hlavného výrobného závodu v Unterlüsse a otvorenie nových závodov v rôznych krajinách. Vďaka rozsiahlej expanzii sa firme podarilo znížiť výrobné náklady až o 30 percent.

EÚ sa zaviazala dodať Ukrajine do konca roka 2023 milión kusov 155 mm munície, no tento sľub sa jej naplniť nepodarilo. Rheinmetall po novom očakáva, že tento cieľ prekročí už koncom roka 2025. Okrem munície vyrába aj bojové vozidlá Marder, hlavne pre tanky Leopard 2 a samohybné húfnice Panzerhaubitze 2000. Všetko toto zariadenie si už našlo cestu na Ukrajinu. V neposlednom rade ešte Rheinmetall pracuje na vývoji nového bojového tanku Panther, ktorý bude na lovenie cieľov používať umelú inteligenciu.

Tvár obranného priemyslu

A. Papperger je momentálne zrejme tým najdôležitejším mužom v Európe, keďže na muníciu a vybavenie od Rheinmetallu sa spoliehajú nielen členské štáty EÚ, ale aj Ukrajina. Spojené štáty ho postavili pred najväčšiu profesionálnu výzvu jeho života. Musí totiž nájsť spôsob, ako znovu vyzbrojiť celú Európu. Jeho hlavným problémom tak nie je hľadanie zákazníkov, ale uspokojenie neutíchajúceho dopytu.

A. Papperger pôsobí v Rheinmetalle od roku 1990, no generálnym riaditeľom sa stal až v roku 2013. Nemec je známy svojimi bielymi vlasmi, hodvábnymi šálmi a vášňou pre poľovníctvo, ktoré najradšej praktizuje na pozemkoch firmy. Zatiaľ čo sa mnohí vedúci predstavitelia obranného priemyslu držia v ústraní, A. Papperger si úspech firmy verejne užíva. Svoje názory pravidelne prezentuje v televízii i tlači, kde varuje pred nepripravenosťou európskych štátov, vyčerpanými vojenskými skladmi a potrebou zvýšenia obranných výdavkov.

Jeden zdroj z nemeckého priemyslu ho pre Telegraph opísal ako veľkého muža s brilantným obchodným inštinktom. „Je to klasický alfa samec, čo má svoje pozitíva i negatíva,“ dodal druhý. Medzi kladné vlastnosti A. Pappergera podľa neho patrí schopnosť aktívne analyzovať problémy a hľadať riešenia. Okrem toho je aj odborníkom na externú komunikáciu. Jeho najhoršou vlastnosťou je chvastúnstvo. „Vyzerá to tak, že si úspech firmy užíva viac, než by ho trápil rozpad sveta. Je to dobrý človek? Nie. Je ten správny človek, ktorého dnes potrebujeme? Je to možné,“ prezradil zdroj.

S terčom na chrbte

Byť mužom, ktorý vyzbrojí Európu, má svoje riziká. Jedno z nich predstavuje ruský prezident Vladimir Putin, ktorý by ho zrejme najradšej videl po zemou. Americká rozviedka totiž v roku 2024 odhalila, že Moskva na A. Pappergera plánovala urobiť atentát. Tento pokus mal byť súčasťou širšieho plánu na likvidáciu vedúcich predstaviteľov obranného priemyslu v Európe, ktorí podporujú vojnové úsilie Ukrajiny.

Šéf Rheinmetallu nie je v bezpečí ani doma, keďže mu krajne ľavicoví aktivisti vlani podpálili jeho letné sídlo v Dolnom Sasku. Nie div, že A. Papperger má na chrbte terč, keďže má moc rozhodnúť, či sa Európe podarí vyzbrojiť v rozsahu, ktorý odstraší ruského prezidenta od ďalšej agresie na kontinente.