Donald Trump zaviedol clá na dovoz tovaru z Číny a Mexika – krajín, ktorým vyčíta, že získavajú z obchodu s USA priveľké výhody na úkor jeho krajiny. Je zrejmé, že ďalšou na rade bude Európska únia. Okrem toho však nová americká administratíva dala najavo, že zníži angažovanosť USA v obrane Európy a prenechá túto zodpovednosť európskym členom NATO. Politikov na starom kontinente šokovalo aj vyjadrenie D. Trumpa naznačujúce zodpovednosť Ukrajiny za jej napadnutie Ruskom.

TREND sa v pravidelnej ankete opýtal vybraných zástupcov slovenského biznisu a ekonomického diania, aké následky bude mať podľa nich nový kurz Spojených štátov. K otázke uvedenej v titulku zaujalo postoj v elektronickom hlasovaní medzi piatkom 21. februára a pondelkom 24. februára 2025 dovedna 55 respondentov. Ich odpovede a komentáre publikujeme.

Väčšia fragmentácia. Európa sa rozdelí do záujmových blokov

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Asi sa len ešte viac zviditeľní už existujúca názorová a politická rozdielnosť jednotlivých krajín EÚ, ktoré budú aj naďalej držať pohromade a tlačiť k zhode a poslušnosti najmä eurofondové vyhrážky či, naopak, odmeny – tak ako doteraz…

Martin Šmigura, local partner, Wood & Company

Narušenie väzieb medzi USA a EÚ povedie k výraznému poklesu globálneho obchodu. To spôsobí spomalenie hospodárskeho rastu na oboch kontinentoch. Obrovské sumy peňazí sa presunú do zbrojenia, čo je v podstate neproduktívne plytvanie zdrojmi. Životná úroveň sa všade zhorší. Jediným svetlým bodom môže byť, že rozmaznaní Európania dostanú studenú sprchu a budú musieť prehodnotiť svoje priority. Možno pochopia, že bez konkurencieschopnej ekonomiky neexistuje ani sociálny štát.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Aj keď by si mnohí politickí činitelia predstavovali skôr úsilie o zjednotenejšiu EÚ, pravdepodobne sa bude diať opak. Európa bude rozštiepenejšia vzhľadom na záujmy jednotlivých krajín, ktoré úzko súvisia s napojením na americkú ekonomiku.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Svet sa mení. Veľmi rýchlo. Preto aj takéto dočasné spojenectvá a excesy sa budú meniť často. A rýchlo.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Veľmi záleží, ako sa budú bruselskí byrokrati schopní zladiť proti tvrdému obchodníkovi, ako je Trump. Ak budú vo vyjednávaní rovnako tvrdí ako je on, môže to pomôcť nielen s vyjednaním lepších podmienok, ale pomôže to aj súdržnosti Európy. Ak budú ustráchaní, máme problém...

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

„Rozbíjať dlhoročné vzťahy bez plánu na ich náhradu? To by si nedovolil ani najhorší brand manažér. Možno americký prezident len testuje novú stratégiu – guerillový marketing v diplomacii, kde je chaos hlavným produktom.”

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Je to nutný a konečne prichádzajúci kúpeľ v ľadovej vode pre EÚ. Škoda je len, že EÚ sa nepripravila ako Wim Hof a neteší sa, že kúpeľ je príjemný, a nie je zaskočená. Teleso prvo-ponorené je v šoku a nechápe čo sa deje. Neovláda dýchanie a nepozná koniec. Chce to okamžite sa začať pripravovať. Nie však v Exceli v teplej kancelári v Bruseli. Chce to ísť do terénu a namočiť sa do jazera v každej krajine. Nie je už neskoro?! Nikdy nie je!

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Donald Trump je vo funkcii len mesiac a zatiaľ je otázne, do akej miery pretaví svoje medzinárodno-politické vyhlásenia do reálnych skutkov. Dnes to však vyzerá tak, že EÚ naplno odkryje svoje dlhodobé ťažkosti hovoriť vo svete jedným spoločným hlasom. Dá sa preto predpokladať väčšia fragmentácia Únie minimálne do dvoch záujmových blokov.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Nemyslím si, že táto politika scelí Európu, skôr naopak. Ale bodaj by som sa mýlil.

Tomáš Kalivoda, riaditeľ sekcie komerčného poistenia, Union poisťovňa

Očakávam, že sa Európa začne stále viac názorovo štiepiť podľa inklinácie k Západu alebo k Východu. Politika na štyri svetové strany v skutočnosti neexistuje. Bude sa treba rozhodnúť. A moja obava je, aby sme ako malá krajina v srdci Európy stáli na tej správnej strane, boli spoľahlivým partnerom pre spojencov a nenechali sa stiahnuť populistickou a falošne nacionalistickou rétorikou do minulosti a na cestu smerom k autokracií a diktátorom.

Martin Melišek, CFO, Softec

Logická odpoveď EÚ by mala byť väčšia súdržnosť a vytvorenie protiváhy Rusku. Na výsledkoch viacerých volieb a orientácii krajín vidno, že logika nefunguje, politika EÚ je roztrieštená a už dnes tu máme rôzne záujmové bloky. Zdá sa, že projekt EÚ podcenil rozdielnosti medzi krajinami a bude veľmi ťažké sa s tým vysporiadať v čase, keď sa populisti chopili svojej šance.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Politika D. Trumpa po jeho nástupe kontinuálne (dúfam, že na krátky čas) ide v intenciách volebnej kampane. Z môjho pohľadu „Make America Great Again“ poňal z nie veľmi správneho uhla. Vyjadrenia ku Kanade, Panamskému prieplavu, Grónsku a hlavne Ukrajine) sú dosť stupídne vo väzbe na geopolitiku a diplomaciu. Jeho politiky môže mať širokú škálu následkov, jedným z nich je „transformácia EÚ“ na silnejšie zoskupenie (s vypustením slabých článkov Maďarska a Slovenska, prípadne ďalších). Verím, že predmetné zoskupenie bude relevantným protipólom pre chúťky novej americkej administratívy a takisto nastaví parametre pre Rusko aj Čínu.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Sabol, člen Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Rozpad štruktúr. Z EÚ a NATO sa stanú nefunkčné projekty

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Deglobalizácia v priamom prenose. Pretrhávanie väzieb vedie k destabilizácii ekonomického priestoru. Na jeho základe možno vznikne niečo nové, ale politicky veľmi nestabilné.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj ďalší dvaja respondenti.

Väčšia súdržnosť. Európa bude silnejší a súdržnejší kontinent

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Chcem veriť, že nakoniec zvíťazí zdravý rozum nad populizmom. Nebude to ľahké a ľudia to pocítia na vlastnej koži, ale ostatné alternatívy sú oveľa horšie.

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Všetky možnosti sú otvorené, ja som však optimista a verím, že súčasná kríza bude impulzom k väčšej súdržnosti a spolupráci v Európe.

Branislav Delinčák, konateľ, ARDsystém

Európska únia roky benefitovala z vojenskej sily USA, aj keď je populačne a ekonomicky silnejšia. Je správne, aby sa konečne postavila na vlastné nohy a zaujala oprávnené miesto na svetovej scéne. Realita posledných rokov ukazuje, že nie ekonomická sila, ale práve tá vojenská je hybnou silou. Ak chce EÚ byť partnerom USA a svetovou veľmocou, musí mať odstrašujúcu vojenskú silu. To je, bohužiaľ, jediná reč, ktorej svet rozumie.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Niet inej cesty ako posilnenie EÚ, zvýšenie súdržnosti a vytvorenie spoločných armádnych štruktúr. Občania EÚ si musia konečne uvedomiť, že konzumný spôsob života a presadzovanie sebeckých záujmov je cesta do pekla.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

V tento výsledok dúfam. Európa bola príliš dlho prehnane politicky korektná. Plody tejto „korektnosti“ teraz žnú Nemecko, Škandinávia, Francúzsko. Ďalšie krajiny budú nasledovať. Je načase začať myslieť na Európanov a pre Európu. Doteraz to bolo skôr o tom, ako EÚ budú vnímať partneri (USA). Teraz to vidíme.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Ale spôsobí to v konečnom dôsledku aj oslabenie USA, lebo len nadutý hlupák sa vzdáva svojich najlepších spojencov a tvrdí pritom, že ho to posilní.

Karol Ponesz, country manager, Mattoni 1873

Oslabovanie väzieb medzi EÚ a USA bude faktom. Pred nami sú výzvy nielen v oblasti ekonomiky (obchodné vojny), bezpečnosti (oslabenie obranyschopnosti), ale i politických zmien v rôznych krajinách. Každá hrozba však môže priniesť aj príležitosti. Všetko záleží od ochoty a schopnosti krajín EÚ spolupracovať na rýchlom a efektívnom spojení síl pre vytvorenie jednotnej EÚ. Otázkou je, na ktorej strane bude stáť Slovensko.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Som zástanca toho, aby vznikla európska federácia, ale to, obávam sa, nebude uskutočniteľné, vzhľadom na rôznorodosť. Verím však, že sa v EÚ zomkneme. Potrebujeme sa však zbaviť súčasnej proruskej vlády, lebo pokojne môže Slovensko ostať z kola von.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Keď sa podarí oživiť technický a technologický rozvoj s Trumpom, tak dobre, ak nie, tak 450 miliónov obyvateľov Európskej únie bude technicky aj technologicky napredovať aj bez Ficovej premaľovanej krajnej pravice a krajnej ľavice.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Attila Danko, konateľ, IBG Slovensko

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Nikto z respondentov sa nepriklonil k názoru, že dôsledkom uvoľňovania vzťahov EÚ a USA bude vývoj, ktorý vyjadruje ponúknutá odpoveď „Európska federácia. Krajiny vytvoria funkčný politický celok“.

Iné/Nevyjadrujem sa

Martina Slabejová, výkonná riaditeľka, Americká obchodná komora v SR

Transatlantické vzťahy sú základom globálnej ekonomickej prosperity, inovácií a bezpečnosti. AmChams v Európe (50 komôr v 48 krajinách zastupuje 17-tisíc amerických a európskych spoločností) vyzývajú lídrov na oboch stranách Atlantiku, aby uprednostnili otvorený a konštruktívny dialóg a zabezpečili, že naše ekonomiky zostanú prepojené a odolné voči budúcnosti.

Náš zdieľaný ekonomický priestor je najväčším a najintegrovanejším trhom na svete, ktorý vytvára milióny pracovných miest a podporuje udržateľný rast na oboch stranách Atlantiku. Podniky na oboch stranách Atlantiku vyžadujú stabilitu, predvídateľnosť a priaznivé prostredie pre obchod a investície. Transatlantické partnerstvo poskytuje tento základný rámec.

Robustný transatlantický rámec umožňuje spoločnostiam prosperovať, investovať a inovovať. USA a Európa zdieľajú jedno z najvýznamnejších hospodárskych a strategických partnerstiev na svete, ktoré predstavuje takmer tretinu globálneho HDP a kombinovaný ročný obchodný vzťah v hodnote viac ako 1,9 bilióna dolárov.

Transatlantické investície zostávajú životne dôležité. Priame zahraničné investície USA v celkovej výške viac ako 7,4 bilióna dolárov podporujú viac ako 16 miliónov pracovných miest a podporujú globálnu konkurencieschopnosť. Tieto čísla poukazujú na silný investičný vzťah medzi USA a Európou, ktorý odráža hlbokú hospodársku integráciu a vzájomné finančné záväzky.

Hoci sa môžu objaviť rôzne perspektívy, naše partnerstvo je založené na spoločných hodnotách, spoločných záujmoch a desaťročiach hospodárskej spolupráce. Teraz je nevyhnutné znovu potvrdiť náš záväzok voči tomuto partnerstvu. Transatlantické vzťahy nie sú len o obchode, ale aj o spoločnej prosperite, inováciách a vízii stabilnej a prosperujúcej globálnej ekonomiky.

Jaroslav Mervart, riaditeľ Chemosvit Chedos

Ak sa Amerika pod vedením Donalda Trumpa vyhne extrémom, tak výsledkom môže byť aj narovnanie a ozdravenie vzťahov. To si však bude vyžadovať rozumnú, profesionálnu a cieľavedomú politiku aj na strane EÚ.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Neočakávam žiadnu pohromu; nie z dlhodobého hľadiska. Skôr dúfam, že to mierne zemetrasenie povedie k viac racionálnej, a teda aj pragmatickej politike EÚ a členských krajín. A k väčšej samostatnosti, nezávislosti od „veľkého brata“ (a je jedno, či je ním USA alebo ZSSR/Rusko), lebo každá závislosť je škodlivá. USA bojujú o zachovanie hegemónie, ale majú vážnu konkurenciu. Hodnotovo sme si blízki, ale to neznamená, že nemôžeme konať samostatne. Svet sa mení a kto sa zmenám neprispôsobí, ten je odsúdený na zánik.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Určite sa nebude konať žiadny rozkol medzi USA a Európou. Vzťahy sa dajú dokopy. Bolo logické, že ani Európa, ani svet nemôže ďalej takto fungovať. Musí byť lepšia spolupráca a upriamiť sa na ekonomiku a potreby obyvateľov Európy.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Vývoj transatlantických vzťahov je dynamický a odráža meniace sa geopolitické priority. Hoci sa v poslednom období objavujú náznaky napätia, dlhodobé partnerstvo medzi EÚ a USA je založené na silných hospodárskych a bezpečnostných väzbách. Aj preto bude budúcnosť týchto vzťahov závisieť od schopnosti oboch strán nájsť opäť spoločnú reč.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Donald Trump podniká kroky, ktoré oslabujú transatlantické vzťahy medzi USA a EÚ. Obchodné vojny, clá či obmedzenia investícií môžu narušiť hospodársku spoluprácu a spomaliť rast na oboch stranách Atlantiku. Ak USA obmedzia svoju podporu NATO alebo spochybnia záväzky voči európskym spojeneckým krajinám, EÚ by mohla byť nútená viac investovať do vlastnej obrany.

Niektoré členské štáty EÚ by mohli hľadať individuálne dohody s USA, zatiaľ čo iné by sa mohli viac orientovať na nezávislejšiu európsku politiku. To by mohlo prehĺbiť rozdiely medzi proamerickými a viac suverénnymi prúdmi v Európe.

Slabšie vzťahy medzi USA a EÚ by mohli vytvoriť priestor pre väčší geopolitický vplyv Číny a Ruska v Európe, najmä v oblastiach energetiky, technológií a infraštruktúry. Dlhodobé následky budú závisieť od toho, ako na túto situáciu zareagujú európske krajiny – či sa pokúsia obnoviť vzťahy s USA, alebo sa viac osamostatnia a nadviažu nové partnerstvá.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Všetky vojny, boje či už fyzické, ekonomické, záujmové v konečnom dôsledku ubližujú všetkým. Bohužiaľ je to tak, ako to je, a každý chce zo všetkého vytrieskať čo najviac pre seba. Čo sme si tu na svete vytvorili to máme a musíme v tom vedieť žiť – bohužiaľ, často skôr prežiť.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Udialo sa už toľko vecí, ktoré som si predtým nevedel predstaviť, že si vôbec netrúfam predpovedať čokoľvek. Želal by som si, aby vo všetkom, čo sa deje, bol nejaký hlbší zmysel, ktorý som si nevšimol. Som od prírody optimista a mienim ním zostať, takže si nepripúšťam ani dobrovoľné pripojenie k Sovietskemu zväzu, ani znárodňovanie, ani rozpad Európy.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Posilnenie Ruska a Číny, pokles globálneho vplyvu USA, hrozba pre Európu, ktorú môže premeniť na príležitosť.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Donald Trump presadí prímerie na Ukrajine. Dostane Nobelovú cenu za mier. EÚ zruší sankcie a celkovo sa revitalizuje hospodárstvo EÚ. Politické smerovanie EÚ ovplyvnia voľby v Nemecku. Osud a smerovanie Ukrajiny bude naďalej v rukách jej oligarchov.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil aj:

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia