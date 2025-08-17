Pristátie lietadla na červenom koberci na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage predstavovalo pre Vladimira Putina triumf. Po mesiacoch diplomatickej izolácie, počas ktorých ho Západ vnímal ako vyhnanca, sa zrazu ocitol v centre pozornosti ako čestný hosť na americkej pôde. Privítal ho Donald Trump, a hoci prvé stretnutie amerického a ruského prezidenta od začiatku invázie na Ukrajinu neprinieslo žiadne konkrétne dohody, z pohľadu Kremľa išlo o úspech.
Trump stretnutie komentoval lakonicky slovami: „Nie je dohoda, kým nie je dohoda.“ Putin však túto príležitosť využil na to, aby ho predstavil ako významný diplomatický prelom. V skutočnosti však šlo o niečo oveľa prozaickejšie - o snahu získať čas. Čas, ktorý Rusko naliehavo potrebuje na dvoch frontoch: na bojisku a, čo je ešte dôležitejšie, v ekonomike.
Od začiatku „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine totiž čelí ruská vojnová mašinéria enormnému tlaku. Medzinárodné sankcie výrazne obmedzili prístup k západným technológiám, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu armády. Zahraničné súčiastky - od mikročipov až po optiku - sú pre vojenský priemysel kľúčové. Ich nedostatok núti ruské podniky k improvizácii a spomaľuje výrobu, čo vedie k preťaženiu a k produkcii menej kvalitného vybavenia. Tento technologický deficit priamo ovplyvňuje operačné schopnosti ruskej armády.
Kremeľ v slepej uličke
Hoci sa ruský prezident pred verejnosťou snaží zľahčovať vplyv vojny na domáce hospodárstvo a zdôrazňuje, že HDP krajiny naďalej rastie, dobre vie, že situácia je vážna. Rozpočtový deficit Ruska nedávno dosiahol najvyššiu úroveň za posledných tridsať rokov a podľa exilového ekonóma Igora Lipsitsa sa krajina ocitla v akomsi ekonomickom zugzwangu - šachovej situácii, v ktorej každý ďalší krok vedie k zhoršeniu pozície.
Budget disaster in Russia.— Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) August 8, 2025
Budget deficit for 7 months was - 4879 billion rubles (60 billion dollars)
This is not just a lot, this is a historical record, both for 7 months and for all previous years of Russia's existence ! pic.twitter.com/KFW3otYzyk
„Už jednoducho neexistujú žiadne dobré možnosti. Každá ekonomika dokáže určitý čas znášať vojnu, ale keď sa konflikt vlečie roky, aj tie najsilnejšie štruktúry začínajú kolabovať,“ vyhlásil Lipsits v exkluzívnom rozhovore pre The New Voice of Ukraine.
Pripomenul, že Putin sa pokúsil pretvoriť ekonomiku na vojnový stroj, no tento plán narazil na svoje limity. Vojenské výdavky sa tento rok vyšplhali na približne 172 miliárd dolárov, čo predstavuje osem percent HDP. Takýto model je neudržateľný a dlhodobo ohrozuje ekonomickú stabilitu krajiny.
Ceny ropy, ktoré boli na začiatku konfliktu nad hranicou 100 dolárov za barel, medzitým klesli na približne 60 dolárov. Keďže ropa a plyn tvoria tretinu federálnych príjmov, tento pokles má priamy a bolestivý dosah. Finančné inštitúcie už v zákulisí zvažujú možné záchranné balíky, pričom Národný fond bohatstva, ktorý mal slúžiť ako finančná rezerva, by sa podľa odhadov mohol do konca roka úplne vyčerpať.
„Aljašské stretnutie premenilo Putina z vyhnanca na rovnocenného partnera na medzinárodnej scéne. Na krátky čas sa mu podarilo spomaliť prísun nových sankcií - a práve to je teraz pre Rusko kľúčové,“ konštatoval ekonomický expert z Bloombergu Marc Champion.