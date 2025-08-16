Ruský prezident Vladimir Putin mal dôvod byť spokojný so svojím piatkovým stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na samite na Aljaške. Od priateľských gest na červenom koberci až po nečakaný spoločný prejazd v Trumpovom oficiálnom aute „The Beast“, Putin si užíval pozornosť a rešpekt, aký sa mu na medzinárodnej scéne zvyčajne nedostáva.
Ako uviedol novinár Jamie Dettmer z webu Politico, od okamihu, keď Donald Trump a Vladimir Putin vystúpili zo svojich lietadiel na leteckej základni z čias studenej vojny neďaleko Anchorage na Aljaške, boli ich verejné interakcie pozoruhodne priateľské. Poukázal na to, že „americký prezident tlieskal ruskému vládcovi, vymieňali si úsmevy, potľapkávali ho po pleci a na červenom koberci viedli živý, ale zjavne priateľský rozhovor“.
Dettmer zdôraznil, že hoci Trump na samite „nepredal“ Ukrajinu, zdá sa, že Putin zo stretnutia vyťažil maximum. „Zabezpečil si stretnutie, napriek tomu, že ho hľadajú za vojnové zločiny, a na americkej pôde ho privítali ako priateľa, nie ako vodcu vyvrheľského štátu, ktorý napadol suverénneho suseda,“ dodal.
Samit nepriniesol žiadne zásadné dohody, ani prímerie. Putin odišiel bez záväzku k ukončeniu konfliktu, hoci Trump počas tlačovej konferencie tvrdil, že ruský líder chce zachrániť tisíce životov a nejasne tvrdil, že nastal „pokrok“. Stretnutie označil za „mimoriadne produktívne“, na ktorom sa podľa neho dohodlo „mnoho bodoch“, ale neposkytol žiadne podrobnosti.
Putin počas tlačovej konferencie chválil Trumpa a opakovane obviňoval NATO a Európu z „hrozieb“ pre bezpečnosť Ruska. Podľa odborníkov samit legitimizoval Putina na svetovej scéne a umožnil mu pokračovať v súčasnej politike bez výrazných zmien. Predĺženie konfliktu zároveň zvyšuje tlak na európske krajiny a transatlantickú alianciu.
Zároveň sa snažil pochváliť Trumpa za jeho úsilie o ukončenie vojny. „Ruský líder je dosť múdry na to, aby vedel, že Trump vždy s radosťou prijme úctivé lichotenie,“ podotkol Dettmer. Keď Trump nahlas rozmýšľal o druhom stretnutí, Putin sa usmial a po anglicky povedal: „Nabudúce v Moskve.“