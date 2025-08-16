Bývalý poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton vyhlásil, že na samite na Aljaške „Putin jednoznačne vyhral". „Vyhol sa sankciám. Nečelí prímeriu ... Zďaleka to nie je koniec, ale povedal by som, že Putin dosiahol väčšinu toho, čo chcel. Trump dosiahol veľmi málo,“ dodal Bolton. Informuje o tom web CNN.

„Zdá sa, že Putin získal viac času. Nebolo dohodnuté žiadne prímerie ani deeskalácia,“ komentoval na komunikačnej platforme Telegram piatkový samit poslanec ukrajinského parlamentu Oleksij Hončarenko.

