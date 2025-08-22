Kľúčové rozhodnutia v krajine nerobí vláda ani parlament, ale koaličná rada – orgán zložený z politikov, ktorí svoje rozhodnutia podmieňujú voličskými preferenciami. Dôsledkom je, že konsolidácia verejných financií sa mení na boj o to, kto si čo ukoristí pre svojich voličov, a nie na hľadanie najlepšieho riešenia pre krajinu.
Konsolidácia iba na papieri
Kým pred nástupom súčasnej vlády bol rozpočtový schodok 4,8 percenta HDP, v tomto roku má presiahnuť 5 percent. V rovnakom čase rast výdavkov vlády pokračuje raketovým tempom. „Konsolidácia“ sa tak stala iba prázdnym pojmom, ktorým sa ospravedlňuje zvyšovanie daní.
Slovensko sa tak dostáva do situácie, kedy má zároveň jednu z najvyšších inflácií v eurozóne a jeden z najnižších rastov. Výsledkom je scenár stagflácie, ktorý je pre ekonomiku najhorší – spája vysoké ceny s nízkym rastom.
Najväčšou obeťou doterajších krokov je stredná trieda. Vláda sa síce snaží presadiť vyššie dane pre „bohaté banky“ či obchodné reťazce, v konečnom dôsledku však tieto náklady znášajú bežní ľudia. Zdaňovanie bánk sa prejavuje drahšími úvermi a menšími investíciami. Podľa výpočtov zaplatí slovenská domácnosť s hypotékou ročne o približne 200 eur viac len preto, že banky boli dodatočne zdanené.
Podľa analýz INESS sa skutočný problém neskrýva v príjmoch, ale vo výdavkoch. Zatiaľ čo v roku 2012 dosahovali výdavky štátu 41 percent HDP, dnes sú už na úrovni 48 percent. Takýto skok je unikát aj v globálnom meradle. Napriek digitalizácii stále rastie počet zamestnancov vo verejnej správe a štát udržiava stovky inštitúcií s pochybnou pridanou hodnotou.
Návrhy na riešenie
Zamestnávatelia aj odbory sa výnimočne zhodli, že cesta k úsporám vedie cez efektívnejšie verejné inštitúcie, redukciu byrokracie, adresnejšie sociálne dávky a predaj nepotrebného štátneho majetku. Podľa odhadov by predajom nevyužívaných nehnuteľností a pôdy mohlo Slovensko získať až 5 miliárd eur počas desiatich rokov.
Ak bude vláda pokračovať v politike zvyšovania daní, hrozí, že ekonomiku „udusí“. Menšie a stredné podniky sú už dnes pod veľkým tlakom a dodatočné daňové zaťaženie by mohlo viesť k ich zániku. To by prinieslo vyššiu nezamestnanosť, nižšie príjmy do štátneho rozpočtu a v konečnom dôsledku ešte väčší deficit.
Podľa ekonómov by základom malo byť znižovanie neproduktívnych výdavkov, nie zvyšovanie daní. Dôležité je tiež zastaviť plošné sociálne dávky a zamerať sa na pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Vláda by zároveň mala prestať hádzať polená pod nohy podnikateľom a inovátorom – práve oni dokážu priniesť rast a nové zdroje príjmov do štátnej kasy.
Slovenská vláda sa musí rozhodnúť: buď nové dane, alebo ekonomický rast
