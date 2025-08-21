Situácia je veľmi vážna z makroekonomického aj mikroekonomického hľadiska.
Inflácia neklesá ani napriek ekonomickému poklesu. Scenár, v ktorom ceny vzrástli na 19-mesačné maximá a ekonomický rast v rovnakom čase klesol k 3-ročným minimám, sa až nápadne podobá na stagfláciu.
Stagflácia je najväčšou ekonomickou výzvou. Kým fiškálna aj monetárna politika dokážu pomerne dobre riešiť situáciu vysokej inflácie či ekonomickej recesie, riešiť oboje súčasne je extrémne zložitý problém.
Slabá ekonomika si totiž vyžaduje stimuly v rovnakom čase, ako si vysoká inflácia vyžaduje obmedzenie výdavkov. Svojou sociálnou politikou ignorujúcou reálne možnosti krajiny slovenská vláda vytvorila podhubie zásadného a dlhodobého hospodárskeho problému.
Potvrdzuje ho aj mikroekonomická sféra. Tržby slovenských firiem v minulom roku stagnovali a čistý zisk dokonca klesol. A to v čase, kedy tržby globálnych firiem rástli dvojciferným tempom. Tento rok môže byť situácia ešte horšia. Ukazujú to aj posledné udalosti.
Medializovaný verbálny súboj medzi Klubom 500 a Slovenskými elektrárňami naznačuje, že priemyselníci sa dostávajú do značných problémov a hlbších červených čísiel. Aj keď za situáciu môžu viniť drahé energie, problém je omnoho komplexnejší.
V inflačnom prostredí totiž rastú ceny vstupov na všetkých frontoch. Kým cena energie v posledných mesiacoch klesá, mzdy prudko rastú. V minulom roku vzrástli osobné náklady o sedem percent. V časoch slušného ekonomického rastu je to primeraná úroveň. V časoch stagnácie tržieb ide o veľký problém.
V tomto roku sa problém ešte nafúkne zvýšením minimálnej mzdy podľa extrémne štedro nastaveného automatu. Zvyšovanie minimálnej mzdy je spolu s 13. dôchodkami pilierom sociálnej politiky súčasnej vlády. Kým následky zavedenia 13. dôchodkov sa už prejavili, následky navýšenia minimálnej mzdy ešte len prídu v najbližších mesiacoch.
O výšku ich rastu vedú dlhodobý spor odborári a zamestnávatelia. Aktuálna situácia pre biznis musí byť obzvlášť vážna, keď v stredu obaja nezmieriteľní rivali vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vláde navrhli vlastné konsolidačné opatrenia.
Odborári aj zamestnávatelia vláde naznačili, že situácia prestáva byť udržateľná. Možno nie pre najväčšie podniky s dobrým cash flowom, ale pre stovky menších slovenských firiem, ktoré nemajú dostatok vlastného kapitálu.
Ďalšie zvýšenie daňového zaťaženia, a je jedno či priameho alebo nepriameho, môže ohroziť fungovanie mnohých slovenských subjektov. Ak by začali vo väčšom padať slovenské firmy, rast nezamestnanosti by prakticky zdevastoval štátnu pokladnicu.
V takejto situácii sa hrá o oveľa viac ako politické preferencie. So stagfláciou sa dá bojovať len znížením neefektívnych vládnych výdavkov na jednej strane, a podporou podnikateľského prostredia cez lacnejšie financovanie a nižšie regulatórne náklady na strane druhej. Iba dobrý a vyvážený mix opatrení dokáže do ekonomiky prinavrátiť dôveru.
Doterajšia vládna politika bola výsostne stagflačná. Či vláda dokáže zmeniť smer, je otázne. Minister financií Ladislav Kamenický začal pripúšťať aj zmeny v sociálnych dávkach, rieši sa „všetko". Ak by sa nájsť zhodu ale vláde nepodarilo a pokračovala by v zvyšovaní daňového zaťaženia podnikateľského sektora, slovenská ekonomika sa môže pod ťarchou neudržateľnej sociálnej politiky zlomiť.
70. roky minulého storočia v Spojenom kráľovstve či Latinskej Amerike sú príkladmi, kedy ignorovania základných ekonomických poučiek skončilo katastrofou. Slovensko by sa tejto ceste malo radšej vyhnúť. Ak sa totižto dostane do problémov, ani vláda a ani centrálna banka mu pomôcť nedokážu.